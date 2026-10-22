Khoan hơn 3.000 mét xuống dưới đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng tới 120 triệu thùng dầu

Khu vực phát hiện bao gồm hai tầng chứa dầu, nằm ở độ sâu từ 3.250 đến 3.500 m dưới bề mặt.

Ảnh minh họa

Neptune Energy cùng các đối tác xác nhận phát hiện dầu khí có giá trị thương mại tại giếng Dugong, thuộc khu vực Na Uy của Biển Bắc. Với trữ lượng có thể khai thác ước tính lên tới 120 triệu thùng dầu tương đương (boe), đây là phát hiện lớn nhất tại Na Uy tính từ đầu năm đến thời điểm công bố.

Theo Neptune Energy, trữ lượng có thể khai thác tại phát hiện Dugong, nằm trong giấy phép PL882, được ước tính từ 6,3 đến 19 triệu m³ dầu tương đương, tương ứng khoảng 40-120 triệu thùng dầu tương đương (boe).

Bên cạnh phát hiện này, Neptune Energy cho biết kết quả thăm dò tại Dugong đã giúp giảm đáng kể rủi ro đối với một triển vọng dầu khí khác trong cùng khu vực cấp phép. Triển vọng này được ước tính có thể mang lại 5,2 triệu m³ dầu tương đương, tương ứng khoảng 33 triệu boe.

Tính chung, tổng tiềm năng tài nguyên mà Neptune Energy ước tính tại khu vực PL882 lên tới 153 triệu boe, mở ra triển vọng tiếp tục thăm dò và phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí tại khu vực này.

Neptune Energy hiện là đơn vị điều hành giấy phép khai thác mỏ Dugong, nắm giữ 40% cổ phần.

Ông Odin Estensen, Giám đốc điều hành Neptune Energy tại Na Uy, đánh giá Dugong là phát hiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động của doanh nghiệp tại quốc gia Bắc Âu này. Theo ông, kết quả trên thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư vào các hoạt động tại Na Uy, đồng thời có thể tạo thêm cơ hội thăm dò tại những khu vực cấp phép lân cận, hướng tới hình thành một trung tâm hoạt động mới của Neptune Energy tại đây.

Về vị trí địa lý, mỏ Dugong nằm cách thành phố Florø của Na Uy khoảng 158 km về phía tây, ở độ sâu mực nước biển khoảng 330 m và gần các cơ sở sản xuất dầu khí hiện có. Khu vực phát hiện bao gồm hai tầng chứa dầu, nằm ở độ sâu từ 3.250 đến 3.500 m dưới bề mặt.

Ông Steinar Meland, Giám đốc Thăm dò và Phát triển của Neptune Energy tại Na Uy, cho biết phát hiện này cung cấp thêm thông tin có giá trị về cấu trúc địa chất dưới lòng đất tại khu vực Tampen. Doanh nghiệp sẽ tiến hành các nghiên cứu tiếp theo và xem xét những phương án phát triển phù hợp đối với nguồn tài nguyên vừa được xác định.

Kết quả thăm dò được xác nhận thông qua giếng 34/4-15 S và giếng khoan phụ hướng xuống 34/4-15 A. Hai giếng này cho thấy sự hiện diện của dầu trong các nhóm địa tầng Viking và Brent thuộc khu vực triển vọng Dugong. Đây cũng là những giếng thăm dò đầu tiên được khoan trong phạm vi giấy phép PL882.

Giấy phép PL882 được Na Uy cấp năm 2017 theo chương trình Giải thưởng trong các khu vực được xác định trước (APA), một cơ chế cấp phép phục vụ hoạt động thăm dò dầu khí tại nước này.

Hoạt động khoan giếng Dugong được thực hiện bằng giàn khoan bán chìm Deepsea Yantai, thuộc sở hữu của CIMC và do Odfjell Drilling vận hành. Sau khi hoàn tất công tác thăm dò, giếng sẽ được bịt kín và bỏ hoang.

Phát hiện Dugong bổ sung triển vọng tài nguyên cho hoạt động dầu khí của Neptune Energy tại Na Uy. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tiến hành các nghiên cứu và đánh giá phương án phát triển trước khi xác định hướng khai thác đối với mỏ dầu khí này.