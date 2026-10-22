Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với bão Champi

Siêu bão Champi đang tiến gần bờ biển Trung Quốc, buộc các tỉnh ven biển như Chiết Giang và Phúc Kiến khẩn trương triển khai những biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Champi sẽ đi vào vùng cảnh báo của tỉnh Phúc Kiến vào trưa 22/10.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã sớm tổ chức di dời người dân đến nơi tránh trú, rút tàu cá và nhân viên trên biển về bờ. Đến 10h ngày 21/10, toàn bộ tàu cá của tỉnh này đã phải quay về cảng gần nhất để tránh bão Champi. Nhân viên trên tàu phải rời tàu lên bờ trước 10h ngày 22/10.

(Ảnh chụp màn hình)

Còn tại tỉnh Chiết Giang, chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với bão Champi. Theo đó, các cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động đối với 36 tuyến vận tải hành khách và các dự án thi công trên mặt nước. Đồng thời, những biện pháp phòng chống bão trên biển theo phương án ứng phó khẩn cấp được triển khai.



