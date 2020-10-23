Phát hiện rắn dài 40cm trên máy bay, cơ trưởng hủy chuyến bay khẩn cấp

Cơ trưởng phát hiện một con vật nhỏ đang ngọ nguậy gần chân trong buồng lái trước giờ cất cánh, khiến chuyến bay từ Fukuoka đến Kagoshima (Nhật Bản) phải hủy.

Theo đó, sự việc xảy ra ngày 19/10 trên chuyến bay của Japan Airlines (JAL), dự kiến khởi hành từ sân bay Fukuoka đến sân bay Kagoshima lúc 12h50. Máy bay dự kiến chở 43 hành khách.

Khoảng 12h45, khi hành khách chưa lên máy bay, cơ trưởng và cơ phó đang thực hiện các bước chuẩn bị trong buồng lái thì cơ trưởng bất ngờ phát hiện một con vật nhỏ không xác định đang di chuyển nhanh gần chân mình.

Ảnh minh hoạ/ ETtoday

Các thành viên phi hành đoàn sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy con vật. Do lo ngại động vật lạ có thể di chuyển trong buồng lái hoặc khoang hành khách, ảnh hưởng đến an toàn bay và gây nguy hiểm cho hành khách, hãng quyết định hủy chuyến vào khoảng 14h cùng ngày.

Ngày 20/10, Japan Air Commuter (JAC), đơn vị khai thác chuyến bay, xác nhận đã tìm thấy con vật sau quá trình tìm kiếm kéo dài qua đêm của đội ngũ bảo trì.

Theo JAC, trước đó hãng không nhận được thông tin về việc hành khách làm thất lạc thú cưng trên máy bay. Do đó, đơn vị này nhận định con vật có thể là động vật hoang dã tự xâm nhập vào bên trong máy bay và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Khoảng 13h ngày 20/10, nhân viên bảo trì phát hiện một con rắn màu nâu, dài khoảng 40cm bên dưới lớp thảm trong khoang hành khách.

Sau khi gửi hình ảnh cho chuyên gia bò sát để xác định loài, các nhân viên xác nhận đây là một cá thể rắn Nhật Bản (tên khoa học Elaphe climacophora), còn non.

JAC cho biết con rắn đã được bàn giao cho đơn vị chuyên môn xử lý. Trong khi đó, nhân viên bảo trì tiếp tục kiểm tra các thiết bị, hệ thống dây điện và những bộ phận khác của máy bay để xác định liệu chúng có bị rắn cắn hoặc làm hư hỏng hay không.

Máy bay chỉ được đưa trở lại khai thác sau khi hoàn tất kiểm tra và xác nhận đáp ứng các điều kiện an toàn.

Nguồn: ETtoday