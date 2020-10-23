570 ca mắc, 45 người tử vong vì bệnh “sốt đất” tại 4 tỉnh, Thái Lan cảnh báo người dân

Thái Lan ghi nhận 570 ca mắc bệnh Whitmore, trong đó có 45 trường hợp tử vong tại 4 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước này từ đầu năm đến ngày 22/10/2026.

Theo thông tin từ Văn phòng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh số 9 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, số liệu được thống kê trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 22/10/2026.

Tiến sĩ Sailaak Phimkho, Giám đốc Văn phòng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh số 9, cho biết tỉnh Buri Ram ghi nhận số ca mắc cao nhất với 245 trường hợp, trong đó có 12 người tử vong.

Ảnh: Khaosod

Đứng thứ hai là tỉnh Surin với 139 ca mắc và 11 trường hợp tử vong. Tỉnh Nakhon Ratchasima ghi nhận 136 ca mắc, trong đó có 17 người tử vong. Trong khi đó, tỉnh Chaiyaphum có 50 ca mắc và 5 trường hợp tử vong.

Xét theo độ tuổi, nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm số ca mắc cao nhất, tiếp đến là nhóm 55-64 tuổi và 45-54 tuổi.

Các cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh Whitmore gia tăng trong những đợt mưa kéo dài và ngập lụt. Đây là thời điểm người dân có nhiều khả năng tiếp xúc với đất ẩm, bùn và nguồn nước nhiễm khuẩn.

Bệnh Whitmore, còn được gọi là bệnh sốt đất, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Loại vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất và nước, có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết cắt hoặc tổn thương trên da, qua đường hô hấp khi hít phải bụi hoặc giọt nước chứa vi khuẩn, cũng như qua việc sử dụng thực phẩm và nước uống bị nhiễm khuẩn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể gây tử vong.

Nông dân và những người dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút được xác định là các nhóm cần đặc biệt thận trọng do thường xuyên tiếp xúc với đất và nước có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Để phòng bệnh, cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất và nước có khả năng bị ô nhiễm. Những người phải làm việc ngoài đồng ruộng hoặc dọn dẹp khu vực vừa ngập lụt cần sử dụng đồ bảo hộ phù hợp, bao gồm ủng cao su, găng tay và quần dài hoặc trang phục chống thấm nước.

Đặc biệt, người có vết thương hở được khuyến cáo tránh tiếp xúc với đất và nước cho đến khi vết thương lành hoàn toàn.

Nguồn: Khaosod