KOL 27 tuổi qua đời vì nhiễm căn bệnh lạ

Người chồng suy sụp cho biết cô đã trải qua 22 ngày cấp cứu trong ICU giành giật sự sống

Hot girl mạng kiêm nhà hoạt động cứu hộ thú cưng 27 tuổi người Trung Quốc, Tần Tư Vũ (Qin Siyu), người lâu nay luôn tận tụy cứu hộ chó mèo lang thang và truyền cảm hứng cho vô số cư dân mạng bằng những hành động ấm áp, đã không may qua đời.

Gần đây, cô bị nhiễm một loại nấm cực kỳ hiếm gặp có tên Emmonsia orientalis (nấm Emmonsia phương Đông), dẫn đến hội chứng thực bào máu thứ phát. Bệnh tình diễn biến xấu nhanh chóng, dù đã được cấp cứu 22 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), cô vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/10 vừa qua.

Theo báo Jimu News, Tần Tư Vũ sinh sống tại thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Lúc còn sống, cô rất đam mê cứu hộ động vật. Tháng 10 năm ngoái, cô phát hiện một chú chó lang thang bị thương trong một tòa nhà cũ, mang về nhà chăm sóc chu đáo và đặt tên là "Tiểu Hạnh Phúc". Đoạn video cứu hộ này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng, giúp cô dần nhận được sự chú ý và tích lũy được hơn 10.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh Bạch, chồng của Tần Tư Vũ, nhớ lại trong cuộc phỏng vấn rằng hai vợ chồng từng nhặt được một chú chó nhỏ bên đường khi đang lái xe về quê, và cuối cùng cũng mang về nhà nhận nuôi. Anh cho biết, vợ mình rất yêu thương động vật và đã cứu sống nhiều chó mèo lang thang: "Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn và giàu lòng nhân ái. Trong mắt tôi, cô ấy không có một điểm xấu nào."

Tuy nhiên, Tần Tư Vũ đột nhiên đổ bệnh gần đây. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cô được chẩn đoán nhiễm Emmonsia orientalis dạng lan tỏa, dẫn đến hội chứng thực bào máu thứ phát. Do tình trạng nguy cấp, cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Sau 22 ngày nỗ lực giành giật sự sống, cô đã qua đời vào ngày 18 tháng 10 ở tuổi 27.

Theo các tài liệu y khoa công khai, Emmonsia orientalis thuộc chi Emmonsia, là một loại nấm khá hiếm gặp liên quan đến một số loài gặm nhấm và môi trường sống của chúng. Trên toàn cầu chỉ có khoảng hơn 100 ca nhiễm được ghi nhận, tập trung chủ yếu ở Nam Phi và rất hiếm gặp tại Trung Quốc. Sau khi nhiễm, bệnh có thể tiến triển xấu rất nhanh, trường hợp nặng có thể gây suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng. Mặc dù vậy, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy việc nhiễm bệnh của Tần Tư Vũ có liên quan trực tiếp đến việc cô cứu hộ chó mèo lang thang, và nguồn nhiễm thực sự vẫn chưa được xác định.

Sự ra đi đột ngột của người vợ khiến anh Bạch đến nay vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau. Anh thú nhận rằng mỗi ngày ở bên nhau đều rất hạnh phúc, giờ đây anh vẫn vô thức tưởng tượng cảnh mình về nhà để chăm sóc và ở bên vợ như trước. Tuy nhiên, mỗi khi lật mở những bức ảnh Tần Tư Vũ để lại, anh lại không thể ngăn được dòng nước mắt và mất một thời gian dài mới có thể bình tâm trở lại.

Nguồn: ETtoday