Huy động 2.800 tỷ đồng xây cảng lớn đầu tiên của đất nước, 100% do Trung Quốc xây dựng, tiếp nhận 60.000 tấn hàng/năm, tạo 30.000 việc làm

Trung Quốc đang rót hàng trăm triệu USD xây loạt cảng biển tại châu Phi, từng bước mở rộng mạng lưới cung ứng hải sản toàn cầu.

Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các cảng cá hiện đại tại châu Phi, với những dự án trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu USD. Không chỉ phục vụ ngành thủy sản địa phương, mạng lưới này còn giúp Bắc Kinh mở rộng nguồn cung thực phẩm và sự hiện diện trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo SCMP, cảng cá Kilwa Masoko tại Tanzania vừa vượt qua đợt nghiệm thu hoàn thành. Đại sứ Trung Quốc tại Tanzania Chen Mingjian mô tả đây là cảng cá hiện đại quy mô lớn đầu tiên của quốc gia Đông Phi này.

Nằm cách thành phố Dar es Salaam khoảng 300 km về phía nam, cảng có tổng vốn đầu tư 280 tỷ shilling Tanzania, tương đương 110 triệu USD (khoảng 2.846 tỷ VNĐ). Công trình do Tập đoàn Kỹ thuật Cảng Trung Quốc (CHEC) xây dựng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Công trình được thiết kế để tiếp nhận khoảng 60.000 tấn hải sản mỗi năm, tích hợp nhà máy chế biến, sản xuất đá, kho lạnh và xưởng sửa chữa tàu cá. Bộ trưởng Lao động Tanzania Deus Sangu kỳ vọng dự án sẽ tạo khoảng 30.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Đây không phải dự án đơn lẻ. Trung Quốc đã tài trợ hoặc tham gia xây dựng hàng loạt cảng cá tại châu Phi, trong đó có cảng Jamestown tại Ghana trị giá 60 triệu USD, dự án Alto do Bandim tại Guinea-Bissau khoảng 25 triệu USD và cảng Beira tại Mozambique được cải tạo, mở rộng bằng khoản vay 120 triệu USD.

Song song với đầu tư hạ tầng, Bắc Kinh mở rộng nhập khẩu thủy sản từ châu Phi, bao gồm tôm hùm từ Namibia và Comoros, cua và cá cơm khô từ Kenya. Trung Quốc cũng đã đạt các thỏa thuận về điều kiện nhập khẩu thủy sản từ Tanzania và Somalia.

Theo nhà nghiên cứu Miren Gutierrez thuộc Đại học Deusto (Tây Ban Nha), việc Trung Quốc xây dựng các cảng cá ở nước ngoài không đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn gắn với chiến lược bảo đảm an ninh lương thực, mở rộng công nghiệp và tăng cường hiện diện hàng hải.

Theo SCMP