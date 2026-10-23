Tỷ phú sở hữu 4,8 triệu tỷ đồng nói về thứ 'chỉ tăng chứ không giảm' trong ít nhất 3 năm tới

Jensen Huang - CEO của Nvidia cho biết rất khó xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung bộ nhớ trước năm 2029.

"Một trong những điểm tuyệt vời của bộ nhớ là bạn luôn có thể sử dụng nhiều hơn nữa," ông Huang phát biểu trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với Arjun Kharpal của CNBC bên lề hội nghị GTC Berlin do công ty tổ chức. Ông cho biết thêm rằng HBM – một loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) – sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm tới.

"Chúng tôi là công ty đầu tiên trên thế giới đưa bộ nhớ LPDDR – loại thường dùng trong điện thoại di động – vào các trung tâm dữ liệu. Điều này cho phép chúng tôi đạt được hiệu suất với hiệu quả năng lượng cao gấp đôi bất kỳ giải pháp nào hiện có trên thị trường, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng loại bộ nhớ này với số lượng lớn," ông nói thêm.

Cổ phiếu ngành bộ nhớ đã chịu áp lực mạnh trong tuần qua sau khi một bài bình luận đăng trên một ấn phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc vào ngày 15/10 kêu gọi chính phủ nước này chuẩn bị tinh thần cho sự chậm lại của cơn sốt AI.

Bài viết dẫn lời hai chuyên gia dự báo về một "làn sóng nguồn cung mới ồ ạt", có khả năng biến thị trường bộ nhớ thành một "đại dương đỏ" (thị trường cạnh tranh khốc liệt) vào năm 2029. "Siêu chu kỳ có thể đã kết thúc và ngành công nghiệp này có nguy cơ bước vào giai đoạn suy thoái" vào năm 2029", ấn phẩm này viết.

Bộ nhớ là thành phần cốt lõi trong các con chip của Nvidia. Tình trạng dư thừa nguồn cung có thể đẩy giá xuống thấp, từ đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bộ nhớ như SK Hynix, Samsung và Micron. Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, đã phản hồi bài viết vào thời điểm đó, cho rằng Trung Quốc "sẽ sản xuất một lượng lớn RAM vào năm 2028".

Đà bán tháo cổ phiếu ngành bộ nhớ còn xuất phát từ thông tin về ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc. Công ty này đã công bố một kiến trúc thiết kế mới có khả năng mang lại hiệu suất cao hơn. Thông báo này làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư rằng CXMT có thể giành lấy thị phần từ các đối thủ cạnh tranh như SK Hynix, Samsung và Micron.

"Chúng tôi luôn cởi mở," ông Huang chia sẻ khi được hỏi liệu ông có dự định hợp tác với CXMT và sử dụng các sản phẩm bộ nhớ của công ty này hay không. "Chúng tôi làm việc với các công ty Trung Quốc; thực tế, hầu như cả thế giới đều đang hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc ở một khâu nào đó trong chuỗi cung ứng."

Ông nói thêm: "Trung Quốc cực kỳ giỏi về công nghệ hạ tầng nền tảng, và xét về năng lực sản xuất tổng thể, không quốc gia nào vượt qua được Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận năng lực của họ một cách rất nghiêm túc."

Ông Huang cũng chia sẻ với CNBC rằng những bước tiến của Trung Quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn là hệ quả từ các quy định ngày càng siết chặt của Mỹ – điều đã buộc quốc gia này phải đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ và năng lực sản xuất chip của riêng mình.

Hiện tại, Mỹ hạn chế xuất khẩu các loại chip bán dẫn tiên tiến nhất sang Trung Quốc, bao gồm cả những dòng chip cao cấp của Nvidia. Tuy nhiên, một số công ty Trung Quốc đang tận dụng các kẽ hở để tiếp cận sức mạnh tính toán từ các sản phẩm này thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, đây chính là yếu tố then chốt giúp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông cho biết, Trung Quốc "chắc chắn đã tăng tốc nhờ vào tất cả các quy định đó".

Ông nói thêm: "Chúng ta thực sự đã thúc đẩy các sáng kiến của Trung Quốc, đẩy nhanh quá trình nội địa hóa năng lực sản xuất bán dẫn, cũng như các chính sách hỗ trợ công nghiệp dành cho lĩnh vực này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta chính là tác nhân thúc đẩy quá trình đó."

Ông Huang nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ Mỹ rất "hùng mạnh" và luôn sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh "từ bất kỳ đối thủ nào".

Theo Forbes, Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản khoảng 187 tỷ USD (tính đến ngày 21/10), đứng top 8 trong nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo CNBC