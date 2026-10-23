Siêu tàu có cần cẩu 250 tấn, dài 116 m được xướng tên “Tàu của năm 2026” tại châu Âu: Phần thân được chế tạo bởi DN Việt doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng

Con tàu được trang bị cần cẩu điện sức nâng 250 tấn, sàn làm việc rộng 1.400 m² và động cơ sử dụng methanol. Đằng sau công trình này có sự tham gia của một doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam với doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng mỗi năm.

Ngày 1/9/2026, tại triển lãm hàng hải quốc tế SMM ở Hamburg (Đức), tàu công trình ngoài khơi Rem Pioneer được vinh danh với giải thưởng "Ship of the Year 2026" (Tàu của năm 2026) do tạp chí hàng hải Na Uy Skipsrevyen tổ chức.

Giải thưởng được trao cho ba đơn vị Na Uy gồm chủ tàu REM Offshore, nhà thiết kế Skipsteknisk và nhà máy đóng tàu Myklebust Verft, ghi nhận những đổi mới về công nghệ, hiệu quả năng lượng và khả năng vận hành của con tàu.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là phần thân tàu Rem Pioneer được chế tạo tại Việt Nam, bởi Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm ở Hải Phòng.

Rem Pioneer thuộc dòng tàu công trình năng lượng ngoài khơi ST-245 ESCV, dài 116,5 m, rộng 23 m, được thiết kế để phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi, dầu khí và thi công công trình dưới đáy biển.

Tàu sở hữu sàn làm việc rộng 1.400 m², có thể chở tới 120 người cùng trang thiết bị chuyên dụng. Đặc biệt, cần cẩu điện trên tàu có sức nâng 250 tấn, sử dụng cáp dài tới 3.000 m và có khả năng thu hồi năng lượng khi hạ tải để nạp lại cho hệ thống pin.

Rem Pioneer còn được trang bị động cơ nhiên liệu kép, có thể sử dụng methanol hoặc dầu hàng hải, kết hợp hệ thống pin lưu trữ dung lượng khoảng 1,7 MWh.

Theo đơn vị thiết kế, ngay cả khi chạy bằng dầu hàng hải, mức tiêu thụ nhiên liệu của con tàu dự kiến thấp hơn 30-50% so với các tàu tương đương. Khi sử dụng methanol xanh, tàu có tiềm năng vận hành với mức phát thải ròng bằng không.

Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp Rem Pioneer giành giải thưởng năm nay.

Từ nhà máy Hải Phòng đến ngành công nghiệp đóng tàu Na Uy

Theo thông tin từ Đóng tàu Sông Cấm, doanh nghiệp bắt đầu thi công thân tàu ST-245 số 82 cho đối tác Myklebust Verft từ năm 2024. Lễ đặt ky diễn ra ngày 24/10/2024 dưới sự giám sát của tổ chức đăng kiểm quốc tế DNV.

Ngày 27/6/2025, phần thân tàu Rem Pioneer được hạ thủy tại Hải Phòng, sớm hơn tiến độ dự kiến một tháng.

Sau khi hoàn thiện phần việc tại Việt Nam, thân tàu được đưa lên tàu vận tải hạng nặng Seaway Osprey để vận chuyển sang Na Uy. Tháng 11/2025, con tàu đến nhà máy Myklebust Verft để tiếp tục lắp đặt hệ thống động lực, cần cẩu, thiết bị điều khiển và hoàn thiện trước khi bàn giao cho REM Offshore.

Theo thông tin cập nhật giữa tháng 10/2026, Rem Pioneer dự kiến được bàn giao trong năm nay. Đáng chú ý, đây không phải dự án duy nhất mà Đóng tàu Sông Cấm thực hiện cho đối tác Na Uy.

Sau hợp đồng đầu tiên, doanh nghiệp tiếp tục nhận chế tạo thân tàu ST-245 số 83, mang tên Rem Ocean. Con tàu dài 111,7 m, được thiết kế phục vụ hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dưới biển.

Ngày 15/6/2026, Sông Cấm hoàn thành bàn giao phần thân Rem Ocean. Theo Offshore Energy ngày 16/10, con tàu đã đến Na Uy để tiếp tục hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác năm 2027.

Rem Ocean sau đó sẽ phục vụ hợp đồng kéo dài 8 năm giữa DeepOcean và tập đoàn năng lượng Equinor, đến năm 2035.

Đóng tàu Sông Cấm là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), có tiền thân từ một cơ sở cơ khí tại Hải Phòng, được cổ phần hóa năm 2008.

Bên cạnh các hợp đồng với Na Uy, doanh nghiệp còn tham gia chuỗi đóng tàu xuất khẩu cho Tập đoàn Damen của Hà Lan.

Theo thông tin công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đóng tàu Sông Cấm đạt doanh thu sản xuất kinh doanh 1.373 tỷ đồng trong năm 2025, bằng 143% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 96 tỷ đồng, vượt 77% kế hoạch.

Trong năm, doanh nghiệp bàn giao 38 sản phẩm đóng mới, bao gồm 37 tàu kéo cho Damen và một tàu dịch vụ ngoài khơi ST-245.

Việc tham gia chế tạo hai tàu công trình hiện đại cho đối tác Na Uy cho thấy các nhà máy đóng tàu Việt Nam đang có cơ hội mở rộng từ những sản phẩm truyền thống sang phân khúc tàu chuyên dụng phục vụ công nghiệp năng lượng, vốn đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng chế tạo cao.