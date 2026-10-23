Cảnh tượng động đất 7 độ kinh hoàng rung chuyển Trung Quốc giữa đêm khiến ít nhất 16 người thiệt mạng: Gạch đá đổ sập, mặt đất nứt toác

Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại khu vực Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Nhiều ngôi nhà gần tâm chấn xuất hiện vết nứt.

Theo Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nagqu, trận động đất xảy ra vào khoảng 22h33 ngày 22/10 (giờ địa phương), tính đến 2h25 ngày 23/10, trong số 32 người bị thương, có 11 người bị thương nặng và 21 người bị thương nhẹ.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy ít nhất 2 người bị thương tại một ngôi làng gần tâm chấn. Một số ngôi nhà ở những ngôi làng nằm gần khu vực xảy ra động đất xuất hiện các vết nứt trên tường.

Mặt đất xuất hiện vết nứt (Ảnh: CCTV)

Công trình đổ sập sau trận động đất (Ảnh: CCTV)

Tâm chấn nằm tại một huyện có mật độ dân cư thưa thớt, ở khu vực có độ cao lớn thuộc thành phố Nagqu, phía bắc Tây Tạng. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km. Theo dữ liệu của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), độ cao trung bình trong phạm vi 5 km quanh tâm chấn vào khoảng 4.864 m so với mực nước biển.

Các video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy người dân vội vã rời khỏi nhà, tìm nơi trú ẩn ngoài trời hoặc ngồi trong ô tô đỗ trên đường. Một cư dân kể lại rằng người này bị đánh thức bởi rung chấn mạnh và nghe thấy tiếng ngôi nhà kêu cót két khi mặt đất rung chuyển.

Clip: CBS News

CENC cho biết trận động đất được cảm nhận rõ rệt tại khu vực địa phương. Tâm chấn cách Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, khoảng 400 km.

Ngay sau khi xảy ra động đất, các đội cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã được huy động, di chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng để triển khai công tác ứng cứu, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Dữ liệu của CENC cũng ghi nhận một loạt dư chấn có độ lớn khoảng 3-4 độ tại các khu vực lân cận sau trận động đất mạnh 7 độ.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Trước đó, năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra tại Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, khu vực giáp Tây Tạng. Thảm họa khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.

Nguồn: Reuters