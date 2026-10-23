Triệt phá đường dây phe vé concert thu lợi bất chính 23 tỷ đồng

Nhóm tội phạm dùng phần mềm giật vé theo miligiây, bán giá chênh lệch tới gần 4 triệu đồng.

Báo cáo từ CCTV News cho biết, cơ quan công an Trung Quốc vừa đột phá một đường dây phe vé (vé chợ đen) buổi hòa nhạc quy mô lớn. Nhóm này làm một cặp đôi họ Trần và họ Trương cầm đầu, kết hợp với các lập trình viên họ Tôn để phát triển "phần mềm giật vé tự động". Bằng tốc độ quét vé tính bằng mili giây, nhóm này đã thu thập hơn 20.000 vé hòa nhạc trong vòng 18 tháng, thu lợi bất chính hơn 5,95 triệu NDT (khoảng 23,02 tỷ VNĐ), với thời điểm cao điểm đạt gần 1 triệu NDT/tháng (khoảng 3,87 tỷ VNĐ).

Phần mềm giật vé mili giây: Một máy tính điều khiển hàng trăm tài khoản

Kết quả điều tra cho thấy phần mềm do lập trình viên Tôn phát triển có khả năng vượt qua các bước xác thực người dùng nền tảng bán vé chính thức, sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu (web Scraping) để truy cập trực tiếp vào trang thanh toán vé. Phần mềm cho phép đặt khoảng thời gian cướp vé theo mili giây, đồng thời vận hành hàng trăm tài khoản ảo trên cùng một máy tính và sử dụng ảo IP để tránh hệ thống kiểm soát nguy cơ ro nền tảng.

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Giá vé chênh lệch tới 3,87 triệu đồng

Tập đoàn này quảng cáo dịch vụ qua cửa hàng trực tuyến hứa hẹn tỷ lệ giật vé thành công trên 85% và cam kết hoàn tiền 100% nếu thất bại. Mỗi vé concert nóng sau khi chuyển nhượng được bán chênh lệch từ 400 đến 1.000 NDT (khoảng 1,55 triệu đến 3,87 triệu đồng). Nhóm này thậm chí còn chuyển giao đơn hàng cho các nhóm phe vé khác để ăn chia chênh lệch.

Từ các mối quan hệ được phát hiện từ tháng 4/2024, công cụ đã khám phá dự án và xác định nhóm đã thu lợi bất chính hơn 5,95 triệu NDT.

Lợi nhuận bất chính hơn 23 tỷ VNĐ

Viện kiểm tra xác định việc sử dụng phần mềm trái phép để xác thực hệ thống và tự động thu thập dữ liệu bán vé đã cấu hình truy cập/lấy dữ liệu trái phép từ máy tính thông tin hệ thống.

Tháng 7/2026, Tòa án tuyên phạt Tôn 3 năm tù cho phạt treo (thời gian thử thách 3 năm 3 tháng), phạt tiền 140.000 NDT (khoảng 541,7 triệu VNĐ); Bị phạt 2 năm 4 tháng cho phạt treo (thời gian thử thách 2 năm 6 tháng), phạt tiền 120.000 NDT (khoảng 464,3 triệu VNĐ); toàn bộ số tiền thu lợi bất chính được tích lũy thu ngân sách nhà nước.

Đối với Trương, em trai của Tôn và 39 đối tượng liên quan khác, nhiệm vụ hiện vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra tra.

Nguồn: ETtoday