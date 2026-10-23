Người đàn ông để lại 284.000 tỷ tài sản cho tài xế thừa kế

Người thừa kế 51 tuổi cũng là thợ làm vườn kiêm quản gia của ông.

Nicolas Puech, người thừa kế thế hệ thứ năm của tập đoàn thời trang xa xỉ Hermès, đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý để để lại khối tài sản trị giá khoảng 11 tỷ USD cho người tài xế kiêm thợ làm vườn thân cận của mình.

Ở tuổi ngoài 80, Nicolas Puech là một thành viên độc thân, không con cái và sống cực kỳ kín tiếng tại vùng Valais thuộc Thụy Sĩ. Ông nắm giữ khoảng 5,7% cổ phần của Hermès, thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới gắn liền với những chiếc túi Birkin và Kelly đắt đỏ.

Tỷ phú thừa kế Hermès hiện tại 83 tuổi

Để hợp pháp hóa việc chuyển giao khối tài sản khổng lồ này cho người quản gia thân thiết, vị tỷ phú đã làm các thủ tục pháp lý nhằm nhận người thợ làm vườn 51 tuổi gốc Morocco làm con nuôi. Theo quy định pháp luật tại Thụy Sĩ, việc nhận con nuôi đối với người trưởng thành là điều vô cùng hiếm hoi nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu chứng minh được mối quan hệ gắn bó lâu dài. Nếu quy trình này hoàn tất thành công, người đàn ông vốn làm công việc lao động bình thường này sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp của một trong những gia tài lớn nhất châu Âu.

Người đàn ông 51 tuổi này đã đồng hành, lái xe, chăm sóc và quản lý nhà cửa cho Nicolas Puech trong suốt nhiều thập kỷ. Trong những năm tháng tuổi già cô đơn và sống tách biệt khỏi dòng họ Hermès, vị tỷ phú xem gia đình của người quản gia như những người thân ruột thịt duy nhất của mình. Trước khi thực hiện kế hoạch để lại toàn bộ cổ phần và tài sản kinh doanh, Nicolas Puech cũng đã từng tặng cho người thợ làm vườn này nhiều bất động sản giá trị, bao gồm một căn hộ xa xỉ tại Marrakesh thuộc Morocco và một biệt thự đắt giá tại Montreux thuộc Thụy Sĩ.

Quyết định của ông gây tranh cãi lớn

Ý định chuyển giao tài sản của Nicolas Puech đối mặt với vô vàn rào cản từ pháp lý lẫn sự phản đối gay gắt. Vào năm 2011, vị tỷ phú từng ký một cam kết thừa kế chính thức để lại toàn bộ cổ phần cho Quỹ Isocrates, một tổ chức từ thiện do chính ông sáng lập nhằm chống lại tin giả và bảo vệ môi trường truyền thông.

Việc ông đột ngột thay đổi ý định để chuyển toàn bộ tài sản sang cho một cá nhân đã dẫn đến những tranh chấp pháp lý căng thẳng với ban quản lý quỹ. Bên cạnh đó, Nicolas Puech từng có nhiều mâu thuẫn gay gắt với các thành viên khác trong gia tộc Hermès từ năm 2014 sau những bất đồng quanh việc thâu tóm cổ phần của tập đoàn LVMH, dẫn đến việc ông quyết định rời khỏi Hội đồng quản trị. Quyết định để lại tài sản cho một người hoàn toàn xa lạ với dòng họ càng khiến mối quan hệ giữa ông và gia tộc trở nên không thể hàn gắn.

Câu chuyện về vụ thừa kế 11 tỷ USD của Nicolas Puech không chỉ là một thương vụ chuyển giao tài sản hy hữu trong lịch sử giới siêu giàu, mà còn mở ra những góc nhìn sâu sắc về sự cô đơn, tình cảm con người và những lựa chọn lối sống đầy bất ngờ của những cá nhân nắm giữ vô số tiền bạc trên thế giới.

Nỗi cô đơn trên tài sản ngàn tỷ

Sự lựa chọn của Nicolas Puech suy cho cùng đã chạm vào một góc khuất sâu thẳm của thân phận con người: phía sau những con số hàng tỷ USD và đỉnh cao xa xỉ của một đế chế gia tộc, cái mà con người ta khát khao nhất ở chặng cuối cuộc đời vẫn là sự hiện diện chân thành.

Tiền bạc có thể mua được sự tôn kính của thế gian hay những cam kết pháp lý lạnh ngắt, nhưng lại chẳng thể mua nổi sự ân cần thầm lặng của một người sẵn sàng ở bên, chăm sóc và chia sẻ những khoảng lặng cô đơn khi ánh hào quang đã tắt. Giữa một thế giới siêu giàu luôn quay cuồng bởi những toan tính quyền lực và lợi ích, quyết định trao lại tất cả cho người tài xế kiêm thợ làm vườn không đơn thuần là một thương vụ sang tên tài sản, mà là lời khẳng định đầy chua chát nhưng chân thực rằng, tình thân đôi khi không nằm ở dòng máu chảy trong huyết quản, mà nằm ở sự gắn bó chân thành qua những tháng ngày bình dị nhất.