Đi nghỉ ở resort, cô gái bị nhân viên bảo vệ lẻn vào phòng tấn công tình dục, phải chạy trốn cả đêm

Vụ việc một cô gái Trung Quốc tới nghỉ dưỡng ở một resort tại Malaysia rồi bị xâm hại và phải chạy trốn đã khiến dư luận dậy sóng.

Mới đây, câu chuyện một nữ du khách người Trung Quốc, 25 tuổi, đã phải trốn trong bụi rậm suốt cả đêm, bị muỗi và kiến đốt khắp người chỉ để thoát khỏi vụ tấn công tình dục nghi do một nhân viên bảo vệ tại một khu nghỉ dưỡng ở Malaysia gây ra đã khiến dư luận rúng động.

Đi nghỉ ở resort, cô gái phải chạy trốn kẻ tấn công tình dục, cả đêm ở trong bụi rậm

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 18 tháng 9 vừa qua tại một khu nghỉ dưỡng ở Sabah, Malaysia. Chuyến đi của nữ du khách 25 tuổi người Trung Quốc đã không diễn ra như dự tính khi cô suýt trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục.

Theo tờ HK01, vào rạng sáng ngày 19 tháng 9, cô đã tìm cách thoát khỏi kẻ tấn công và phải ẩn nấp trong bụi rậm suốt đêm trước khi được giải cứu.

Kẻ tấn công được xác định là một nhân viên bảo vệ 18 tuổi tại khu nghỉ dưỡng nơi cô lưu trú. Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Theo HK01, nữ du khách họ Huang đang trong chuyến du lịch một mình tại Malaysia thì lưu trú tại khu nghỉ dưỡng này. Đối tượng đã đột nhập vào phòng khi cô đang ngủ. Cô tỉnh dậy và phát hiện hắn đang nắm lấy tay mình, đồng thời cố gắng cởi quần áo của cô.

Khi cô chống trả, cả hai đã xảy ra giằng co. Cuối cùng, cô Huang đã thoát thân bằng cách lừa đối tượng vào phòng tắm để tắm rửa.

Tuy nhiên, trong lúc cô tìm cách thoát thân, gã bảo vệ được cho là đã túm tóc cô và cố gắng ghì cô xuống đất. Theo tờ China Press, sau đó Huang đã chạy vào các bụi rậm trên một ngọn núi gần khu nghỉ dưỡng và ẩn nấp tại đó.

Cô bị kiến và muỗi đốt, mãi đến sáng hôm sau mới được các nhân viên tại đây phát hiện. Nghi phạm vì lo ngại hệ thống camera giám sát của khu nghỉ dưỡng, đã không đuổi theo cô.

Những hình ảnh được trang HK01 đăng tải cho thấy Huang đã phải chịu nhiều vết thương sau sự việc này. Sau vụ việc, Huang cho biết phía khu nghỉ dưỡng đã liên lạc với cô nhưng không đưa ra phương án bồi thường nào, ngoại trừ một khoản tiền nhỏ để chi trả chi phí y tế và cung cấp chỗ ở trong ba đêm tại một khách sạn khác.

Hiện tại, cô đã thuê luật sư để giải quyết vụ việc.

Theo HK01, cô cho biết thêm rằng cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra về người đàn ông là nghi phạm và phát hiện đối tượng là công dân nước ngoài. Người này được cho là đã nhập cảnh trái phép vào Malaysia và lưu trú mà không có giấy tờ hợp lệ.

Cảnh sát cho biết họ sẽ xử lý nghiêm các chủ sử dụng lao động thuê người nhập cư bất hợp pháp hoặc những cá nhân không có giấy phép lao động hợp lệ.

Theo HK01, vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, cô Huang cho biết người đàn ông này đã bị kết án hai năm tù vì tội xâm phạm bất hợp pháp, trong khi cuộc điều tra về hành vi tấn công tình dục vẫn đang tiếp diễn.

Gia Linh (Theo Mothership)