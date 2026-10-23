Tại sao thái giám thời xưa lại tranh nhau đến lãnh cung?

Lãnh cung vốn là địa ngục trần gian khiến các phi tần khiếp sợ, nhưng lại là miếng mồi béo bở mà các thái giám bất chấp đánh đổi để bước vào. Nguyên nhân thực sự đằng sau góc khuất tàn khốc này chốn thâm cung cuối cùng đã được hé lộ.

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng các phi tần khi bị đày vào lãnh cung chỉ đơn thuần là đánh mất đi sự sủng ái của hoàng đế. Họ cho rằng những người phụ nữ này vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống cẩm y ngọc thực, chỉ là thay đổi một chỗ ngủ khác.

Thế nhưng, thực tế lịch sử lại tàn khốc hơn rất nhiều. Đối với đại đa số các phi tần, lãnh cung là một nơi đi dễ khó về, một vũng lầy của sự cô độc và tuyệt vọng. Tuy nhiên, nơi giam cầm tối tăm và khép kín này lại là một mục tiêu được các thái giám vô cùng thèm khát. Để có được cơ hội hầu hạ những phi tần thất sủng, các thái giám thậm chí sẵn sàng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, đút lót tiền bạc và trả những cái giá rất đắt.

Mọi chuyện bắt nguồn từ thân phận thấp hèn của những người đàn ông mang khiếm khuyết. Xuất thân từ tầng lớp bần hàn, bị gia đình đưa vào cung để kiếm miếng cơm manh áo, họ phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi bị tước đoạt đi nền tảng sinh lý của một người đàn ông.

Trở thành một tiểu thái giám cấp thấp, cuộc sống của họ gắn liền với những công việc dơ bẩn và cực nhọc nhất, thường xuyên làm bạn với sự ô uế. Trong chốn hoàng cung rộng lớn, họ trở thành công cụ để bất kỳ ai cũng có thể sai bảo, đánh đập và lăng mạ.

Ngay cả khi được thăng tiến để hầu hạ những phi tần đắc sủng, ví dụ như Uyển phi - người sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cuộc sống của các thái giám cũng không mấy cải thiện. Họ tiếp tục phải đối mặt với sự hống hách, kiêu ngạo của chủ nhân và cả những mưu kế thâm độc từ các cung nữ thân cận như Thu Hương. Dù bị chà đạp nhân phẩm, họ vẫn phải khúm núm, lấy lòng chủ nhân để sinh tồn giữa những cuộc chiến tranh sủng khốc liệt, nơi mà cái chết luôn rình rập mỗi ngày.

Sự cay đắng tủi nhục của các thái giám cấp thấp dưới trướng của sủng phi và mưu đồ trục lợi bẩn thỉu. Cơ hội đổi đời của thái giám khi người chủ cũ bị tống vào lãnh cung vì dùng vu thuật ám hại đối thủ.

Thế nhưng, thời cơ thực sự của những hoạn quan này chỉ đến khi chủ nhân của họ sa cơ lỡ bước. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, Uyển phi vì muốn hãm hại đối thủ là Tiêu phi đã sử dụng vu thuật, phạm vào đại kỵ của hoàng gia.

Khi sự việc bị bại lộ, hoàng đế nổi giận đày Uyển phi vào lãnh cung. Trái ngược với sự đau khổ tột cùng của chủ nhân, đây lại là khoảnh khắc mà thái giám mang tên Tiểu An Tử chờ đợi suốt nhiều năm nhẫn nhục. Hắn từ chối những khoản tiền hối lộ từ người khác để giữ chặt lấy vị trí quản lý nơi hẻo lánh này.

Sự đáng sợ nhất của lãnh cung không nằm ở sự lạnh nhạt của hoàng thượng, mà là sự cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi tiếng kêu cứu đều trở nên vô vọng. Lúc này, thái giám trở thành sợi dây liên kết duy nhất của phi tần với sự sống.

Nắm trong tay quyền sinh quyền sát, Tiểu An Tử bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù và trục lợi. Hắn làm ngơ trước những mệnh lệnh của chủ cũ, bỏ đói phi tần từ ngày này qua ngày khác, ép buộc người từng cao cao tại thượng phải cúi đầu van xin vì một ngụm thức ăn ôi thiu.

Đây chính là cơ hội vàng để các thái giám vơ vét của cải. Gia đình của các phi tần thất sủng vì xót con nên liên tục gửi đồ tiếp tế. Lợi dụng điều này, viên thái giám viện cớ lãnh cung bị kiểm tra gắt gao để vòi vĩnh, nhận hối lộ những túi bạc nén một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, lòng tham của con người không dừng lại ở đó. Cuộc chiến chốn hậu cung vẫn tiếp diễn khi Tiêu phi lo sợ Uyển phi có ngày phục sủng. Thông qua tay sai, Tiêu phi ra lệnh cho viên thái giám phải trừ khử Uyển phi trong vòng bảy ngày, đổi lại là những thỏi vàng ròng, một căn nhà lớn khang trang ở thành đông và một cung nữ tên Mai Nhi làm vợ hờ.

Những thủ đoạn tàn độc như cắt cơm, bỏ đói và uy hiếp để vơ vét tiền bạc từ gia đình của vị phi tần thất sủng. Cuộc giao dịch ngầm nhuốm máu giữa thái giám và một phi tần đang đắc sủng khác để bức tử kẻ thù.

Đứng trước khối tài sản đủ để dưỡng lão, An công công quyết định ra tay. Bằng cách cắt đứt nguồn tiếp tế, sử dụng thức ăn ôi thiu trộn thuốc xổ, hắn và cung nữ Thu Hương đã hành hạ Uyển phi đến mức suy kiệt, nằm liệt giường.

Trong những giờ phút cuối cùng, tên thái giám này vẫn không quên vắt kiệt giá trị của nạn nhân. Hắn tiết lộ âm mưu của Tiêu phi, giả vờ làm người tốt để lừa lấy đi miếng ngọc bội quý giá mà Uyển phi đã mang theo bên mình hơn mười năm. Khi mọi thứ đã bị tước đoạt, một dải lụa trắng được ném xuống, ép buộc vị phi tần đáng thương phải tự kết liễu cuộc đời. Chiều hôm đó, tin tức Uyển phi tự sát do không chịu nổi nhục nhã được phát đi.

Đêm đến, thái giám nhận được chìa khóa, khế ước nhà đất và cung nữ từ tay kẻ chủ mưu. Một bản án tử hình chốn thâm cung khép lại, để lại nụ cười mãn nguyện của một kẻ mưu mô. Lãnh cung, từ một nơi giam cầm tĩnh lặng, thực chất lại là một ván cờ tàn nhẫn mang lại tiền tài và quyền lực cho những kẻ biết nắm bắt thời cơ.