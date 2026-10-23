Nhật Bản cảnh báo thảm họa khi siêu bão Champi áp sát

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nghiêm trọng do siêu bão Champi, với gió giật gần 200 km/h, sóng cao 11 m và mưa lớn.

Cơn bão số 30 (có tên gọi Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ gió mạnh, sóng lớn kèm theo sóng lừng, sạt lở đất, nước biển dâng do bão, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và mực nước sông dâng cao.

Đặc biệt, cơ quan này cảnh báo nguy cơ hình thành dải mưa lớn kéo dài, còn gọi là dải hội tụ tuyến tính, có thể gây ra những thảm họa nghiêm trọng.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), bão Champi được xếp vào nhóm siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay. Dù đã suy yếu, cơn bão vẫn duy trì sức gió giật khoảng 191 km/h ở khu vực gần tâm.

Bão Champi xoáy trên vùng biển Philippines. (Ảnh: Reuters)

Cơn bão hiện nằm cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 180 km về phía nam và đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo, đến chiều 23/10, tâm bão sẽ tiến gần quần đảo Sakishima. Sau đó, Champi tiếp tục di chuyển về phía bắc và có thể chuyển thành xoáy thuận ngoại nhiệt đới gần đảo Kyushu vào ngày 26/10.

Dù suy yếu, hoàn lưu của bão vẫn có nguy cơ gây mưa lớn trên diện rộng tại Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.

Quần đảo Sakishima nhiều khả năng hứng chịu gió giật cực đại lên tới 55 m/giây (198 km/h), sóng biển cao tới 11 m trong hai ngày 23 và 24/10. Lượng mưa có thể đạt 300 mm.

Việc ghi nhận tới 30 cơn bão được đặt tên trong một năm là điều hiếm gặp tại Nhật Bản. Trung bình mỗi năm, nước này ghi nhận khoảng 25 cơn bão. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng bão trong năm 2026 đã cao hơn 20% so với mức trung bình hằng năm.

Nhật Bản đã hủy một số chuyến bay do ảnh hưởng của bão Champi. Ngày 21/10, hai hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways thông báo hủy nhiều chuyến dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại các sân bay ở miền nam Nhật Bản trong những ngày tới.