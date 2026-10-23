Nhan sắc 'không đùa được' và hành trình đầy kỳ lạ của con gái út Steve Jobs

Ở tuổi 28, Eve Jobs đang xây dựng cuộc sống riêng bên người chồng là vận động viên Olympic Harry Charles.

Trong những bức ảnh xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, Eve Jobs - con gái út của nhà sáng lập Apple Steve Jobs luôn gây chú ý bởi gương mặt sắc nét, mái tóc vàng và phong thái tự tin trước ống kính. Cô có vẻ ngoài phù hợp với sàn diễn thời trang cao cấp, nhưng sự nghiệp của con gái út nhà sáng lập Apple không chỉ gắn với những bộ trang phục hàng hiệu hay các bữa tiệc của giới thượng lưu.

Eve từng là vận động viên cưỡi ngựa có thành tích quốc tế, tốt nghiệp Đại học Stanford và có thời gian theo đuổi nghề người mẫu tại New York. Sau gần ba năm tạm rời các giải nhảy ngựa đỉnh cao để khám phá một lĩnh vực khác, cô quyết định trở lại với môn thể thao đã gắn bó từ thuở nhỏ.

Gia đình Steve Jobs

Tháng 7/2025, Eve kết hôn với Harry Charles, vận động viên cưỡi ngựa người Anh giành huy chương vàng đồng đội tại Olympic Paris 2024. Đến tháng 11 cùng năm, trong cuộc phỏng vấn với The Chronicle of the Horse, cô cho biết mình đang tập trung trở lại vào thi đấu, dù vẫn thỉnh thoảng nhận công việc người mẫu.

Đằng sau cái tên gắn với một trong những gia đình nổi tiếng nhất Thung lũng Silicon là hành trình của một cô gái lớn lên giữa thế giới công nghệ, nhưng lựa chọn tìm kiếm bản sắc riêng trên lưng ngựa và trong ngành thời trang.

Cận cảnh nhan sắc đẹp như tạc tượng của Eve Jobs

Từ cô con gái út của Steve Jobs đến gương mặt của thời trang cao cấp

Sinh ngày 9/7/1998 tại California, Eve là con gái út của Steve Jobs và Laurene Powell Jobs. Cô có hai anh chị ruột là Reed và Erin, cùng chị gái cùng cha khác mẹ Lisa Brennan-Jobs.

Trong gia đình có người cha được xem là một trong những nhân vật định hình ngành công nghệ hiện đại, Eve không lựa chọn con đường nối nghiệp Apple. Niềm yêu thích của cô từ nhỏ là cưỡi ngựa, một môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì, kỹ thuật và khả năng phối hợp với động vật.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2022, Eve kể rằng cha mẹ cho cô làm quen với ngựa từ khi mới 2 tuổi. Khi lên 6, cô bắt đầu học cưỡi ngựa bài bản và tập nhảy qua những chướng ngại vật nhỏ. Cô dần tham gia các giải trẻ, sau đó bước vào những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.

Thành tích học tập vẫn là ưu tiên trong gia đình. Theo Vanity Fair, cha mẹ khuyến khích Eve đặt việc học lên trước, đồng thời tạo điều kiện để cô tham gia các giải cưỡi ngựa trong kỳ nghỉ hè và nghỉ xuân. Eve theo học ngành Science, Technology, and Society tại Đại học Stanford, trước khi tốt nghiệp và chuyển đến New York vào năm 2021.

Tại đây, một cánh cửa khác mở ra. Eve bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ chiến dịch quảng cáo mùa lễ hội năm 2020 của thương hiệu mỹ phẩm Glossier. Năm 2021, cô ra mắt trên sàn diễn tại show Coperni ở Paris. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu DNA Models, xuất hiện trong các dự án thời trang và trở thành gương mặt của chiến dịch quảng cáo Louis Vuitton.

Eve có niềm đam mê cưỡi ngựa từ nhỏ

Điều thú vị là Eve không xem hai lĩnh vực mình theo đuổi như những thế giới hoàn toàn tách biệt. Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair, cô so sánh nghề người mẫu với nhảy ngựa: cả hai đều đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và thể hiện tốt trong một khoảng thời gian ngắn.

Năm 2021, sau khi ra mắt trên sàn diễn, Eve quyết định chuyển hướng sang thời trang. Cô từng cảm thấy đã đạt được những mục tiêu mình đặt ra trong môn cưỡi ngựa và muốn tìm kiếm một niềm đam mê mới. Ba năm sau, cô quay lại với các giải đấu đỉnh cao.

Eve cho biết quãng thời gian làm người mẫu tại New York là trải nghiệm đáng nhớ. Cô có cơ hội làm việc với các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và những người hoạt động trong ngành thời trang. Tuy nhiên, sau khi thử sức ở một lĩnh vực mới, cô quyết định trở lại với cưỡi ngựa, môn thể thao đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ.

Eve kết hôn cùng Harry Charles

Lần trở lại này cũng mang đến cho Eve một niềm vui khác: cô có thể chia sẻ đam mê với người bạn đời. Chồng cô, Harry Charles, là vận động viên nhảy ngựa người Anh, từng giành huy chương vàng đồng đội tại Olympic Paris 2024. “Harry là một người tuyệt vời. Chúng tôi rất hạnh phúc và may mắn khi tìm thấy nhau, và việc cùng chia sẻ môn thể thao này thật tuyệt vời”, Eve chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Chronicle of the Horse tháng 11/2025.

Với Eve, cưỡi ngựa giờ đây không chỉ là niềm đam mê từ thời thơ ấu mà còn là điểm kết nối trong cuộc sống hôn nhân. Sau khi thử sức với thời trang, cô đang tập trung xây dựng lại phong độ thi đấu, từng bước tìm lại vị trí của mình trên đường đua.

Người cha nổi tiếng và những ký ức Eve mang theo

Steve Jobs qua đời ngày 5/10/2011, khi Eve mới 13 tuổi. Cô lớn lên cùng hình ảnh người cha gắn với những sản phẩm làm thay đổi cách con người sử dụng công nghệ, nhưng ký ức cá nhân của cô không chỉ xoay quanh Apple.

Eve và mẹ

Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair, Eve kể về những lần đến nơi làm việc của cha và vẽ nguệch ngoạc trên một chiếc bảng trắng trong văn phòng. Cô tin rằng những nét vẽ ấy vẫn còn ở đó. Cô cũng nói mình từng vô thức hấp thụ vẻ đẹp và cách tư duy thiết kế từ môi trường xung quanh cha.

Khi được hỏi về việc nhìn thấy iPhone ở khắp nơi, Eve gọi đó là một lời nhắc nhở đẹp đẽ về di sản của cha. Với cô, chiếc điện thoại không đơn thuần là sản phẩm công nghệ nổi tiếng mà còn là vật gợi nhớ về một người thân đã mất.

Trong cuốn tiểu sử Steve Jobs, nhà văn Walter Isaacson mô tả Eve là người có cá tính mạnh, hài hước và quyết đoán. Cô từng chủ động gọi cho trợ lý của cha để chắc chắn mình có mặt trong lịch làm việc của ông. Steve Jobs cũng từng nhận xét con gái út rất thông minh, có ý chí mạnh và cần học cách tiết chế cá tính để xây dựng các mối quan hệ.

Nhà sáng lập của Apple đã cố gắng hết sức để mang lại cho con cái mình một cuộc sống bình thường. Ông không có người giúp việc, không có nhân viên bảo vệ, không có tài xế.

Là người sáng lập ra một trong những công ty công nghệ thành công nhất hành tinh nhưng người cha hạn chế sử dụng iPad.

Khi được phóng viên hỏi liệu các con ông có "thích" chiếc iPad mới không, ông trả lời: "Chúng chưa dùng. Chúng tôi hạn chế con cái sử dụng công nghệ ở nhà".

Sau khi Steve Jobs qua đời vì ung thư tuyến tụy năm 2011, toàn bộ tài sản ước tính 10,5 tỷ USD được để lại cho vợ. Bà Laurene từng tuyên bố không có ý định để lại tài sản thừa kế cho con cái. "Steve không quan tâm đến việc tích lũy của cải và tôi cũng vậy. Các con tôi hiểu rõ điều đó", bà chia sẻ.

Ở tuổi 28, Eve Jobs đang từng bước trên hành trình xây dựng cuộc sống cá nhân nhưng cô vẫn giữ một sợi dây gắn bó riêng với Steve Jobs: ký ức về người cha qua những điều bình dị, từ chiếc bảng trắng trong văn phòng đến chiếc iPhone cô nhìn thấy mỗi ngày.