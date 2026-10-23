Tây Tạng chìm trong nỗi bất an sau trận động đất cướp đi 16 sinh mạng

Trung Quốc ra lệnh triển khai chiến dịch cứu hộ "toàn diện" tại Tây Tạng sau trận động đất khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị san bằng.

Video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy thực khách ồ ạt chạy khỏi một nhà hàng và hàng hóa rơi khỏi kệ siêu thị khi xảy ra rung lắc trong trận động đất mạnh 7 độ richter.

Theo lời kể của người dân địa phương, gia đình cô vừa mới đi ngủ thì cảm nhận được nhà đang rung chuyển, làm đổ vỡ đồ đạc và họ “vội vàng chạy ra ngoài mà không kịp thay quần áo”.

“Chân tôi run bần bật suốt quãng đường xuống cầu thang và khi xuống đến tầng dưới, tôi sợ hãi đến mức bật khóc. Người dân địa phương sợ hãi không dám trở về nhà. Họ dựng lều dọc đường hoặc ngủ qua đêm trong xe hơi”, người phụ nữ kể lại.

Một người đàn ông khác cho biết trận động đất “rất mạnh” khiến nhà ông “rung lắc dữ dội”. “Tôi đang ngủ thì trận động đất bất ngờ ập đến. Mọi người đều chạy ra ngoài và quá sợ hãi không dám quay vào nhà. Hiện tại, tôi đang lái xe đến một khu vực thoáng đãng để ngủ trong xe”, nhân chứng cho hay.

Đài truyền hình CCTV cũng chiếu cảnh nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hiểm đang khiêng một người và chiếu đèn pin vào tòa nhà bị hư hại, một số tòa nhà bị sập mái. Các nhà báo nước ngoài hầu như không thể tiếp cận với Tây Tạng và chính quyền Trung Quốc là nguồn cung cấp thông tin chính thức duy nhất.

Người dân dựng lều ở tạm sau khi bị ảnh hưởng bởi động đất. (Ảnh: AP)

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trận động đất gây ra “thương vong đáng kể” và xảy ra ở “vị trí vùng núi cao” trong thời tiết lạnh giá. Ông kêu gọi nhanh chóng gửi viện trợ cho người dân và thiết bị cứu hộ đến khu vực này.

“Chúng ta phải dốc toàn lực thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, làm hết sức mình để điều trị những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong” , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Trận động đất xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) vào khoảng 22h33 ngày 22/10. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và khoảng 20 chuồng gia súc bị hư hại.

Theo Tân Hoa Xã, lô hàng cứu trợ đầu tiên, bao gồm 1.000 nhà lắp ghép, 3.239 lều, 2.821 giường xếp, 200 bếp lò và 4 máy phát điện đã được chuyển đến vùng bị ảnh hưởng.