Phát hiện mới rất kỳ lạ trong kiệt tác Mona Lisa

Các nhà khoa học vừa công bố một chi tiết mà chắc hẳn rất ít người từng nghĩ đến.

Dù từng có vô số người chiêm ngưỡng tác phẩm thời Phục hưng thế kỷ 16 này với sự kinh ngạc, một khía cạnh trước đây chưa từng được chú ý về Lisa Gherardini vừa mới bước ra ánh sáng. Các chuyên gia hiện cho rằng Lisa — người kết hôn với một thương gia tơ lụa vùng Florence — có thể đã phải đối mặt với chứng rụng tóc mảng (alopecia areata).

"Alopecia" là thuật ngữ chung chỉ tình trạng rụng tóc, trong đó "areata" chỉ một dạng cụ thể của rối loạn này. Thông thường, bệnh gây ra các mảng hói rải rác trên da đầu, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến lông mi, lông mày, râu hoặc lông trên cơ thể. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến hói toàn bộ da đầu (alopecia totalis) hoặc rụng toàn bộ lông tóc trên cả cơ thể lẫn da đầu (alopecia universalis).

Bác sĩ Luigi Laino đến từ Viện Da liễu và Tóc học (các lĩnh vực y khoa chuyên về da và tóc) đã thu hút sự chú ý vào đường chân tóc đang thoái hóa (đường chân tóc giật lùi) cùng sự thiếu vắng lông mày và lông mi của Mona Lisa.

Ông viết trên tạp chí Clinics in Dermatology: "Tôi đề xuất rằng gương mặt được chiêm ngưỡng nhiều nhất trong lịch sử nghệ thuật nên được công nhận đúng với những gì nó đã thể hiện trên phương diện lâm sàng: một người phụ nữ trẻ bị rụng tóc mảng."

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Người ta tin rằng Lisa kết hôn với Francesco del Giocondo vào năm 15 tuổi và mới 24 tuổi khi bức tranh được vẽ. Chỉ vài tháng trước đó, bà đã sinh đứa con thứ năm, dù sau đó đã trải qua nỗi đau mất đi hai người con.

Bác sĩ Laino nhấn mạnh những khía cạnh này trong cuộc đời bà, cùng với thực tế là bà sống trong thời kỳ dịch bệnh hạch đang bùng phát rộng rãi. Căng thẳng (stress) có thể là yếu tố kích hoạt chứng rụng tóc mảng, mặc dù Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho rằng sự liên quan này "có thể chỉ là trùng hợp".

Được hoàn thành vào năm 1519, bức tranh trước đây được cho là thể hiện những đường nét thẩm mỹ đặc trưng của thời đại đó. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên giả thiết về chứng rụng tóc được đưa ra.

Vào năm 2019, một nghiên cứu trên tạp chí Clinical and Experimental Dermatology của Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh đã gợi ý rằng nhân vật này có các dấu hiệu của chứng rụng tóc sẹo xơ hóa vùng trán (Frontal Fibrosing Alopecia - FFA).

Trung tâm Belgravia, một tập đoàn điều trị rụng tóc ở trung tâm London, cho biết FFA là tình trạng rụng tóc vĩnh viễn thường chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ và thuộc nhóm bệnh rụng tóc có sẹo. Trung tâm này nêu trên trang web của mình: "Bệnh thường biểu hiện dưới dạng đường chân tóc bị giật lùi tạo thành một dải dầy, và thường đi kèm với tình trạng rụng lông mày."

Trong nghiên cứu đó, nhóm nghiên cứu tại Belfast cho biết: "Đây là báo cáo đầu tiên về các đặc điểm phù hợp với chứng rụng tóc sẹo xơ hóa vùng trán (FFA) được tìm thấy ở Mona Lisa: cụ thể là trán cao, đường chân tóc trán-thái thái dương bị giật lùi và thiếu lông mày."

Tuy nhiên, một lý thuyết khác giải thích cho việc thiếu tóc của Lisa là "giả rụng tóc" (pseudoalopecia) — thuật ngữ chỉ việc làm giả hoặc rụng tóc nhân tạo vì mục đích làm đẹp.

Trung tâm Belgravia cho biết đây là thời kỳ phụ nữ thường cạo hoặc nhổ lông mày và đường chân tóc để tạo cảm giác trán rộng hơn — một chuẩn mực làm đẹp được thiết kế để giúp "phụ nữ trông thông minh hơn".

Nguồn: AOL