Phát hiện người dân đổ xô mang vàng vào rừng giấu, ngân hàng 1 quốc gia cảnh báo thiệt hại 9.690 tỷ đồng

Tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá và được người khác bảo quản an toàn, nhiều người dân tại một quốc gia châu Âu đã bỏ số tiền lớn mua vàng rồi mang vào rừng để lại theo hướng dẫn.

Ngày 22/10, Hiệp hội Ngân hàng Na Uy (Finans Norge) cho biết nhiều khách hàng của các ngân hàng nước này đã bị những kẻ lừa đảo thuyết phục mua vàng rồi mang đến các khu rừng.

Theo Finans Norge, một số khách hàng đã bỏ ra những khoản tiền lớn để mua vàng sau khi được hứa hẹn rằng sẽ có người khác bảo quản số tài sản này an toàn trong lúc chờ giá tăng. Tuy nhiên, hiệp hội không công bố số tiền cụ thể mà các nạn nhân đã chi ra.

Đây là một trong ba hình thức lừa đảo mà các ngân hàng Na Uy đang đặc biệt cảnh báo trong thời gian gần đây.

Finans Norge cho biết trong năm 2025, tổng thiệt hại do gian lận tài chính đối với các ngân hàng và khách hàng tại Na Uy lên tới 962 triệu kroner (tương đương khoảng 9.690 tỷ VNĐ).

Cùng kỳ, các ngân hàng nước này đã ngăn chặn những vụ lừa đảo với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ kroner.

Những con số trên cho thấy các thủ đoạn gian lận tài chính đang gây thiệt hại đáng kể, ngay cả tại những quốc gia có hệ thống ngân hàng phát triển như Na Uy.