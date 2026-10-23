Dừng toàn bộ việc xây dựng tòa nhà cao gấp 1,8 lần Landmark 72: đã hoàn thiện 80%, đầu tư 250.000 tỷ đồng vẫn 'đắp chiếu' 10 năm

Dự án phải dừng thi công khi chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc.

Goldin Finance 117, còn được gọi là Tianjin 117, nằm tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Với chiều cao thiết kế khoảng 597 m và 117 tầng chức năng, đây là một trong những dự án nhà chọc trời nổi bật của Trung Quốc, từng được kỳ vọng trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới sau Burj Khalifa của Dubai, nhưng đến nay Goldin Finance 117 vẫn chưa thể hoàn thành.

Để hình dung quy mô công trình, Landmark 72 tại Hà Nội cao 336 m, gồm 72 tầng nổi. Như vậy, Goldin Finance 117 cao hơn Landmark 72 khoảng 261 m, tương đương gần 1,8 lần chiều cao tòa nhà tại Việt Nam.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2008, với mục tiêu phát triển tổ hợp văn phòng, khách sạn và các không gian thương mại. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 370.000 m², sử dụng kết cấu hỗn hợp bê tông và thép để đáp ứng yêu cầu chịu lực của một tòa nhà siêu cao tầng. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 10 tỷ USD (hơn 250.000 tỷ đồng)

Theo dữ liệu của Skyscraper Atlas, Goldin Finance 117 được thiết kế với 128 tầng tổng thể, trong đó tên gọi 117 gắn với số tầng chức năng của tòa tháp. Khi hoàn thành, công trình dự kiến có khu văn phòng hạng A, khách sạn cao cấp và đài quan sát ở độ cao khoảng 579 m.

Đình trệ gần 10 năm vì thiếu vốn

Tháng 9/2015, phần kết cấu chính của tòa tháp đạt chiều cao gần 596 m. Tuy nhiên, dự án phải dừng thi công vào tháng 12 cùng năm khi chủ đầu tư Goldin Properties gặp khó khăn tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc.

Dù phần thân đã vươn gần tới chiều cao thiết kế, công trình không thể hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng. Tòa tháp trở thành một trong những biểu tượng của các dự án bất động sản quy mô lớn bị đình trệ tại Trung Quốc.

Năm 2016, China Cinda Asset Management tham gia quá trình xử lý tài sản liên quan đến dự án, nhưng công trình vẫn chưa thể hoàn thành. Trong nhiều năm, Goldin Finance 117 gần như không có hoạt động xây dựng đáng kể, trong khi các vấn đề về tài chính và xử lý tài sản tiếp tục kéo dài.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2024, khi một nhóm nhà đầu tư do doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt mua lại Goldin Finance 117 cùng các tài sản liên quan trong một gói gồm 6 dự án, với giá khoảng 8,7 tỷ nhân dân tệ. Đây là giá giao dịch của cả danh mục tài sản, không phải riêng tòa tháp.

Đến tháng 4/2025, dự án chính thức được tái khởi động, mở ra cơ hội hoàn thiện công trình sau gần 10 năm đình trệ.

Lắp kết cấu thép ở độ cao gần 600 m

Ngày 28/3/2026, Goldin Finance 117 bước vào giai đoạn thi công phần chóp tháp. Theo Tân Hoa xã, một cấu kiện thép hình kim cương nặng khoảng 7,6 tấn đã được cẩu lên độ cao gần 596 m, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép của phần chóp.

Phần chóp có hình dạng như viên kim cương, được cấu thành từ 28 hình thoi và 72 hình tam giác. Đây là một trong những chi tiết kiến trúc đặc trưng của công trình, đồng thời là hạng mục quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện phần đỉnh.

Theo thông tin được công bố, dự án đang hướng tới mốc hoàn thành vào tháng 4/2027. Công tác xây dựng được triển khai trở lại sau khi các tài sản liên quan được xử lý, trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu và khai thác các dự án bất động sản đình trệ tại Thiên Tân.

Song song với thi công, công tác tìm kiếm khách thuê cũng ghi nhận tiến triển. Theo Tân Hoa xã, 17 doanh nghiệp đã đăng ký thuê hoặc sử dụng diện tích tại tòa tháp chính, gồm 7 doanh nghiệp nhà nước và 10 doanh nghiệp tư nhân.

Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày khởi công, Goldin Finance 117 đang tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện. Nếu đạt mục tiêu năm 2027, tòa tháp cao gần 600 m này sẽ khép lại một trong những hành trình xây dựng kéo dài nhất của các dự án nhà chọc trời tại Trung Quốc.