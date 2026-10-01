Bốn mẹo nhịn tiểu đơn giản khi đi concert: Fan nhà BigBang biết sớm thì "nhàn" sớm!

Cùng với niềm háo hức trước "cơn sốt" BigBang đổ bộ Mỹ Đình, rất nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng bởi một vấn đề muôn thủa khi đi xem concert: Làm sao để nhịn tiểu trong nhiều tiếng đồng hồ?

Sự kiện nhóm nhạc huyền thoại Kpop BigBang chính thức "đổ bộ" Việt Nam trong chuyến lưu diễn kéo dài 2 ngày tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đang khiến rất nhiều người đứng ngồi không yên. Hàng vạn khán giả đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục check-in và lấp đầy các khu vực khán đài. Bên cạnh sự háo hức cuồng nhiệt, không ít fan hâm mộ cũng gặp phải vài nỗi lo lắng "dở khóc dở cười" khi phải "chôn chân một chỗ" liên tục từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ khi tham gia concert. Nhịn tiểu là một trong số đó.

Concert XX : COSMOS của BigBang tại Hà Nội đang là "điểm nóng" toàn quốc

Bởi khi tham gia concert, việc phải chen chúc ra ngoài tìm nhà vệ sinh đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất vị trí đẹp. Thậm chí bạn có thể gặp tình trạng không thể di chuyển ra khu vực nhà vệ sinh hay không thể quay trở lại chỗ cũ giữa biển người. Đương nhiên, cũng có thể đơn giản là bạn không muốn bỏ lỡ những giây phút quý giá cùng thần tượng chỉ vì cơn buồn tiểu.

"Làm thế nào để nhịn tiểu?" là câu hỏi nhiều người hâm mộ, đi "đu" concert BigBang lo lắng

Theo bác sĩ chuyên khoa niệu học Jorge Arzola (Bệnh viện Kettering Health, Mỹ), bàng quang của một người trưởng thành khỏe mạnh thường bắt đầu gửi tín hiệu buồn tiểu lên não khi chứa khoảng 200 đến 300ml nước tiểu. Trong những tình huống bất khả kháng không thể đi vệ sinh ngay, việc áp dụng đúng các cơ chế sinh lý học sẽ giúp bạn kéo dài thời gian một cách an toàn và dễ chịu hơn.

Dưới đây là 4 mẹo khoa học giúp bạn kiểm soát bàng quang hiệu quả trong những giờ phút hòa mình vào âm nhạc, được "đu thần tượng" trọn vẹn nhất:

1. Thay đổi tư thế ngồi hoặc đứng để giảm áp lực lên bàng quang

Khi cơn buồn tiểu xuất hiện dồn dập, phản xạ tự nhiên của nhiều người là gồng cứng cơ bụng hoặc siết chặt thắt lưng, tuy nhiên điều này vô tình làm gia tăng áp lực lên vùng hạ vị. Việc thả lỏng phần thân trên và hơi gập nhẹ người về phía trước sẽ giúp giảm bớt lực ép từ các cơ quan nội tạng đè lên vòm bàng quang. Tuy theo khu vực vé của mình, bạn có thể linh hoạt áp dụng:

- Đối với khu vực vé đứng: Bạn hãy đứng chụm hai chân lại hoặc bắt chéo hai cổ chân nhẹ nhàng, hơi chồm nhẹ người về phía trước. Tư thế này hỗ trợ khép cơ vòng niệu đạo tự nhiên, tạo khoảng trống cho bàng quang giãn nở mà không kích thích các dây thần kinh cảm giác gây ra cơn co thắt khẩn cấp.

Tùy vào vé ngồi hay đứng mà cách nhịn tiểu khi đi xem concert cũng khác nhau

- Đối với khu vực vé ghế ngồi: Bạn hãy ngồi nhích nhẹ ra gần mép ghế, hai chân chụm sát nhau và phần thân trên hơi chồm nhẹ về phía trước, hai tay chống nhẹ lên đùi. Tránh ngồi ngửa tựa lưng ra sau hoặc bắt chéo đùi cao, vì các tư thế này sẽ làm gia tăng lực đè trực tiếp lên vòm bàng quang khiến cảm giác buồn tiểu trở nên dồn dập hơn.

2. Thực hiện kỹ thuật co thắt cơ sàn chậu

Khi bàng quang co bóp tạo ra cảm giác buồn tiểu dồn dập, bạn hoàn toàn có thể kích hoạt phản xạ ức chế tự nhiên của cơ thể để làm dịu bàng quang.

Các bác sĩ tiết niệu chỉ ra rằng, việc co thắt các cơ sàn chậu (nhóm cơ Kegel) vài lần liên tiếp sẽ phát đi tín hiệu thần kinh ngược lên tủy sống, giúp thư giãn cơ bàng quang và dập tắt cơn co bóp tức thời. Bạn hãy thực hiện 4 đến 5 nhịp siết nhanh và thả lỏng nhóm cơ sàn chậu (giống như thao tác bạn nín giữ dòng nước tiểu). Sau vài giây siết nhịp nhàng, cơn buồn tiểu dồn dập sẽ tạm thời dịu đi, giúp bạn lấy lại sự thoải mái.

3. Đánh lạc hướng não bộ và điều hòa nhịp thở

Cảm giác buồn tiểu bị ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố tâm lý. Càng tập trung nghĩ về nhà vệ sinh hoặc mải miết lo lắng, não bộ sẽ càng phóng đại tín hiệu căng thẳng từ bàng quang.

Hòa mình vào không khí biểu diễn hay trò chuyện với người bên cạnh cũng là một cách "đánh lạc hướng" cơn buồn tiểu

Hệ thần kinh giao cảm sẽ dịu lại khi cơ thể nhận được tín hiệu thư giãn, từ đó làm giảm sự nhạy cảm của các thụ thể cảm giác ở thành bàng quang.

Khi cảm thấy quá bí bách, bạn hãy hít một hơi thật sâu bằng mũi, thở ra chậm rãi bằng miệng để thả lỏng toàn thân. Đồng thời, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý bằng cách nhẩm theo lời bài hát của nhóm nhạc thần tượng BigBang, đếm ngược các con số hoặc trò chuyện với bạn bè xung quanh. Việc phân tán tư duy sẽ giúp brain tạm thời quên đi tín hiệu từ hệ tiết niệu.

4. Kiểm soát lượng nước nạp vào đúng cách

Nhiều người đi xem concert thường nhịn uống nước hoàn toàn từ trước đó nhiều tiếng đồng hồ, nhưng đây lại là một sai lầm khiến cảm giác buồn tiểu trở nên tồi tệ hơn.

Khi cơ thể bị thiếu nước, nước tiểu trong bàng quang sẽ bị cô đặc và có nồng độ axit cao. Nước tiểu cô đặc này gây kích ứng mạnh lên niêm mạc bàng quang, khiến phản xạ buồn tiểu xuất hiện liên tục và bứt rứt hơn.

Để khắc phục, bạn không nên uống từng ngụm lớn, mà chỉ nên nhấp từng ngụm nước lọc thật nhỏ khi thấy khô họng để duy trì độ ẩm và làm loãng bàng quang. Đặc biệt, bạn cần tránh xa các loại đồ uống có chứa caffeine như cà phê, nước tăng lực, trà, nước ngọt có gas hoặc đồ uống có cồn trước và trong concert, vì đây là những chất lợi tiểu mạnh khiến bàng quang đầy lên rất nhanh.

Hóa ra, nhịn uống nước hoàn toàn trước khi tham gia concert hay đi đường dài cũng không phải cách nhịn tiểu hiệu quả

Cảnh báo: Nhịn tiểu chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ làm khi bắt buộc

Dù các mẹo trên giúp bạn vượt qua những giờ phút thử thách tại concert, các chuyên gia y tế vẫn nhấn mạnh rằng việc nín giữ nước tiểu chỉ nên áp dụng trong tình huống bất khả kháng.

Thói quen nhịn tiểu thường xuyên hoặc nín giữ quá lâu trên 5 đến 6 tiếng có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho sức khỏe:

- Làm căng giãn quá mức và suy yếu cơ bàng quang, dẫn đến tình trạng tiểu khó hoặc tiểu không tự chủ.

- Tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ và phát triển trong nước tiểu ứ đọng, gây ra viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang cấp.

- Gia tăng áp lực ngược lên hệ thống đài bể thận, nguy cơ gây nhiễm trùng thận hoặc tổn thương chức năng thận về lâu dài.

Vì vậy, ngay khi buổi biểu diễn kết thúc hoặc ngay khi tìm thấy cơ hội di chuyển an toàn đến khu vực nhà vệ sinh, bạn hãy tranh thủ đi tiểu ngay lập tức. Hãy giải tỏa hoàn toàn cho bàng quang để đảm bảo trải nghiệm đi concert trọn vẹn mà vẫn bảo vệ an toàn cho sức khỏe của chính mình.

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