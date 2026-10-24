Ba thói quen ở nam giới đặc biệt có hại cho thận: Rất có thể bạn đang mắc phải

Thận là một trong những cơ quan vô cùng quan trọng của cơ thể. Nhiều người có thể chỉ biết đến chức năng bài tiết nước tiểu của thận, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một trong những chức năng của cơ quan này. Ngoài ra, thận còn là cơ quan chuyển hóa rất quan trọng, hoạt động bình thường của cơ thể không thể thiếu sự vận hành khỏe mạnh của thận.

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu, trong đó có lọc máu, loại bỏ chất thải và lượng nước dư thừa qua nước tiểu, đồng thời duy trì cân bằng nước, điện giải và axit-bazơ. Thận còn tham gia điều hòa huyết áp, sản xuất hormone tạo hồng cầu và hỗ trợ duy trì sức khỏe của xương. Vì vậy, bảo vệ chức năng thận là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Nhiều hành vi của nam giới có thể gây tổn thương cho thận, nhưng bản thân họ có lẽ không nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng mà các hành vi này gây ra. Bạn có biết 3 thói quen đặc biệt gây hại cho thận ở nam giới dưới đây không? Nếu mắc dù chỉ một thói quen, bạn cũng cần thay đổi.

Thận là cơ quan chuyển hóa rất quan trọng, hoạt động bình thường của cơ thể không thể thiếu sự vận hành khỏe mạnh của thận.

Thích uống đồ uống có ga

Đồ uống có ga có lẽ là loại thức uống được nhiều nam giới yêu thích nhất, ngoài rượu bia. Tuy nhiên, uống quá nhiều đồ uống có ga trong thời gian dài lại dễ gây tổn thương nghiêm trọng cho thận. Mặc dù chỉ là một loại thức uống, đồ uống có ga lại thuộc nhóm đồ uống có hàm lượng đường rất cao.

Nếu thường xuyên uống những loại đồ uống này trong thời gian dài, lượng đường trong cơ thể có thể vượt mức cần thiết. Lượng đường dư thừa không được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, phần lớn vẫn tích tụ lại trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của gan và thận.

Thích ăn đồ nướng trước khi đi ngủ

Đồ nướng ăn kèm bia là lựa chọn quen thuộc cho những bữa ăn đêm, đồng thời cũng là một phần trong hoạt động giải trí buổi tối của nhiều nam giới. Tuy nhiên, lối sống tưởng chừng rất thoải mái này lại đang âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của thận.

Phần lớn các món nướng đều có một đặc điểm chung là hàm lượng muối cao, hay còn gọi là những món ăn đậm vị.

Thịt nướng thường được ướp với nhiều muối và các loại gia vị khác.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối thực chất không có lợi cho sức khỏe của thận. Những thực phẩm nhiều muối vừa làm tăng gánh nặng tiêu hóa, vừa khiến thận phải chịu thêm áp lực chuyển hóa. Tình trạng này kéo dài dễ khiến thận mắc bệnh.

Nhịn tiểu

Nhịn tiểu cũng là hành vi gây hại đáng kể cho thận. Thường xuyên nhịn tiểu dễ dẫn đến tình trạng ứ nước ở thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng bài tiết nước tiểu của cơ quan này. Vì vậy, nếu muốn thận khỏe mạnh hơn, bạn cần hạn chế để tình trạng này xảy ra.

Để bảo vệ sức khỏe thận, nam giới nên hạn chế đồ uống có ga, tránh ăn quá nhiều món nướng mặn vào ban đêm và không nhịn tiểu thường xuyên. Duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ chức năng thận và sức khỏe lâu dài.