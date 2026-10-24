Cụ ông 100 tuổi ở Đà Nẵng không thích ăn rau, tiết lộ bí quyết sống khỏe

Tròn 100 tuổi, cụ Vương Nghiên, trú Đà Nẵng, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, tự chăm sóc bản thân và giữ thói quen vận động mỗi ngày.

Ở tuổi 100, cụ Vương Nghiên (trú tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) vẫn duy trì nếp sinh hoạt giản dị, tự chăm sóc bản thân và giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Theo Vietnamnet , gia đình cụ Nghiên là gia đình có công với cách mạng, hiện thờ hai liệt sĩ. Bản thân cụ từng tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tù đày. Đến nay khi đã tròn 100 tuổi, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nói chuyện lưu loát và vận động tốt.

Với cụ, vận động thường xuyên, ăn uống vừa phải và duy trì những thói quen quen thuộc mỗi ngày là điều quan trọng trong cuộc sống.

Ở tuổi 100, cụ Nghiên vẫn khoẻ mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân. Ảnh: Bích Vân/Sức khỏe & Đời sống.

Mỗi ngày, cụ Nghiên thường thức dậy từ 5h sáng để tập thể dục. Sau vài động tác nhẹ nhàng, cụ lấy chiếc xe đạp quen thuộc, thong thả đi ăn sáng rồi dạo quanh khu dân cư, tìm những người bạn để trò chuyện.

"Đi quanh xóm, gặp ai thì nói chuyện. Mấy người bằng tuổi giờ ít lắm rồi, nên tôi chủ yếu làm bạn với những ông bà 60-70 tuổi thôi", cụ Nghiên vừa cười vừa kể.

Trước những ý kiến lo lắng cho việc điều khiển xe đạp ở độ tuổi 100, cụ Nghiên hóm hỉnh cho biết: "Đường đời chưa chắc tôi thua, đường đua tôi cũng chấp tất!".

Ngoài những buổi sáng đi ăn và trò chuyện với hàng xóm, khi có việc cần ra ngoài, cụ vẫn đạp xe. Có lúc cụ đi nhận tiền chính sách, có khi chỉ đơn giản là dạo quanh khu dân cư cho khuây khỏa. Cẩn thận hơn, mỗi lần ra đường, cụ thường mang theo một cây gậy để phòng thân.

Trở về nhà, cụ nghỉ ngơi, xem tivi rồi tự nấu cơm. Dù có 9 người con, cuộc sống của các con đều ổn định, cụ vẫn muốn tự làm những việc mình còn có thể, không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Không chỉ duy trì nếp sống điều độ, cụ Nghiên còn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở. Ảnh: Bích Vân/Sức khỏe & Đời sống.

Về chế độ ăn, cụ không thích rau, không ăn thịt bò, chủ yếu ăn thịt heo, đặc biệt thích thịt ba chỉ. Mỗi bữa cụ chỉ ăn khoảng một chén cơm. Buổi sáng, cụ thường ăn bánh mì mềm, bún và uống sữa.

Tôi không có thực đơn cầu kỳ, cũng chẳng có loại thuốc bổ đặc biệt nào để xem là "bí quyết trường thọ". "Sáng nào cũng vậy, tập thể dục xong lại đạp xe và ăn uống vừa phải. Cứ thế, ngày này qua ngày khác là khỏe thôi", cụ Nghiên chia sẻ với Dân trí.

Không chỉ duy trì nếp sống điều độ, cụ Nghiên còn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở. Gương mặt cụ luôn tươi tỉnh, giọng nói sang sảng, cách trò chuyện đôi lúc pha chút hóm hỉnh khiến người đối diện thích thú.

Ngày 1/10, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc thọ cụ Nghiên và cụ Đinh Văn Thảo, đều 100 tuổi, cùng trú tổ dân phố Quá Giáng 1.

Nhắc lại cuộc gặp, cụ Nghiên vẫn còn vui. Cụ kể Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhìn mình rồi khen: "Sao nước da đẹp quá vậy". Cụ cười sảng khoái khi kể lại lời khen ấy như một món quà đặc biệt ở tuổi 100.