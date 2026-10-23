Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD, dự kiến khởi công vào tháng 12/2027 có diễn biến mới

Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại Gò Nổi.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án thành phần 10, xây dựng khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại xã Gò Nổi, với tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 4855/QĐ-UBND ngày 22/10/2026, dự án thành phần 10 có tên gọi “Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trên địa bàn xã Gò Nổi”. Đây là một phần của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Đà Nẵng.

Khu tái định cư có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 211.176 m2. Trong đó, diện tích khu vực lập quy hoạch là 202.406 m2, còn diện tích xử lý khớp nối hạ tầng kỹ thuật là 8.770 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 269,6 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, gồm san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, công viên và cây xanh.

Việc đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội. Dự án cũng hướng tới bảo đảm tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm đơn vị quản lý dự án, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2035.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Tuyến được thiết kế với tốc độ 350 km/h, quy mô gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nỗ lực khởi công dự án vào tháng 12/2027. Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, cùng với việc khởi công dự án, dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập do địa phương có tuyến đi qua quyết định đầu tư, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Hiện các địa phương đang triển khai xây dựng khu tái định cư và thực hiện những công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Về nguồn vốn, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân, làm cơ sở điều chuyển kinh phí cho các địa phương và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.