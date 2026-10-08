Diễn biến mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

Chính phủ yêu cầu sớm lựa chọn tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo đảm chất lượng, an toàn, nhất là những dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật (nếu có) về đường sắt tốc độ cao.

Các cơ quan cần sớm lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; đồng thời thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực thẩm tra công tác lập báo cáo.

Liên quan đến dự án, Bộ Xây dựng cho biết chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngày 21/8, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho một liên danh tư vấn nước ngoài và năm đơn vị tư vấn trong nước. Đến ngày 25/9, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất. Chủ đầu tư đang thực hiện các bước tiếp theo theo trình tự, thủ tục quy định.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV/2026, nỗ lực khởi công dự án vào tháng 12/2027.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2035.

Tuyến dài khoảng 1.541 km, bắt đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Quy mô toàn tuyến gồm 23 ga, trong đó có năm ga hàng hóa.