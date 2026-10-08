Khu đất hơn 4.000 tỷ đồng "có 1-0-2" của Sabeco về tay Masterise?

Sau nhiều năm lận đận, địa chỉ đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng có thể sắp về tay chủ nhân mới - một cái tên không hề xa lạ trong lĩnh vực bất động sản.

Địa chỉ đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng. (Ảnh: Quảng Định).

Tháng 11/2025, hệ thống Hải sản Rạn Biển chính thức khai trương chi nhánh tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đây là khu đất tại trung tâm thành phố, nằm ở vị trí có 4 mặt tiền đường đắc địa, gồm: Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách, Công trường Mê Linh.

Khu đất Hải sản Rạn Biển thuê kinh doanh còn có vị trí gần bờ sông Sài Gòn, cách bến du thuyền Bạch Đằng và cầu đi bộ sông Sài Gòn đang được xây dựng không xa.

Tuy nhiên, khu đất ‘có 1-0-2’ trên lại có một lịch sử khá lận đận và từng bị bỏ không trong suốt nhiều năm.

Trước đó, liên quan tới khu đất, vào tháng 1/2022, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về thông tin vụ án, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, thuộc Bộ Công Thương quản lý) được giao khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (diện tích 6.080m2) dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và nộp tiền thuê đất hằng năm.

Ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bỏ trốn và bị truy nã) và ông Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) đã có ý kiến chỉ đạo về việc Sabeco góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco để thành lập liên doanh Sabeco Pearl đầu tư thực hiện dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê" tại khu đất.

Sau khi thực hiện xong các thủ tục pháp lý đầu tư dự án, Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl.

Các hành vi trên dẫn tới hậu quả quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng bị chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.

Tới tháng 9/2022, Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã giao thửa đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng cho UBND TP.HCM quản lý, giải quyết.

Trong biên bản ngày 11/10/2022 về việc giao, nhận tài sản thi hành án, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM đã tiếp nhận toàn bộ thửa đất tại địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng theo Bản án số 55 ngày 24/01/2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được dùng để thanh toán một phần cho hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ. (Ảnh: Quảng Định).

Đóng vai trò trong thương vụ thâu tóm ‘đất công’ nghìn tỷ là Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl.

Theo dữ liệu, doanh nghiệp này thành lập vào tháng 2/2015 và do bà Lê Thuý Hương (sinh năm 1964) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tới tháng 5/2016, vị trí trên được chuyển giao cho ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982).

Tới tháng 10/2016, loạt biến động đã diễn ra. Ông Nguyễn Như Pho (sinh năm 1955) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sabeco Pearl kiêm người đại diện pháp luật thay ông Quân, đồng thời, công ty đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh – với vốn điều lệ hơn 566 tỷ đồng.

Không lâu sau đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp được nâng lên gần 1.020 tỷ đồng.

1 tháng sau, vào tháng 11/2016, ông Ngô Văn An (sinh năm 1977, dân tộc: Hoa) nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Và tới tháng 6/2018, ông Thái Bảo Anh (sinh năm 1974) đảm nhận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp và giữ chức vụ này cho tới hiện tại.

Toan tính về việc xây khách sạn 6 sao bất thành. Tới tháng 4/2026, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được HĐND TP.HCM đưa vào danh sách quỹ đất đối ứng, dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn.

Mới đây nhất, theo chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng) được HĐND TP.HCM thông qua hồi tháng 6, thành phố dự kiến sử dụng hai khu đất công tại trung tâm gồm: khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn, với tổng giá trị khoảng 7.533 tỷ đồng để thanh toán một phần hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Phần giá trị còn lại của hợp đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách sau khi công trình cầu Cần Giờ hoàn thành.

Với hai khu đất nêu trên, riêng địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng được định giá 4.111 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cầu Cần Giờ do Công ty CP Masterise Hạ tầng Cần Giờ (thành viên Masterise) đầu tư. Công trình này dài gần 7km.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, thay thế phà Bình Khánh - tuyến kết nối duy nhất hiện nay giữa trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, bên cạnh khu đất ‘vàng’ 8-12 Lê Duẩn (được định giá khoảng 3.422 tỷ đồng), khu đất ‘có 1-0-2’ tại địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng, cũng sẽ về tay Masterise.