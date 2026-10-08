Đà Nẵng mưa trắng trời, nhiều nơi ngập sâu, giao thông chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu, giao thông chia cắt.

Chiều 8/10, ông Hoàng Châu Sơn - Chủ tịch UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng - cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Sơn, nước bắt đầu dâng nhanh từ khoảng 11h cùng ngày, gây ngập tại nhiều thôn. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở xã Núi Thành sơ tán khỏi khu vực ngập sâu. (Ảnh: Q.C)

“Điều chúng tôi lo lắng nhất là việc bảo đảm an toàn cho học sinh, bởi thời điểm tan trường, nhiều tuyến đường có thể đã bị ngập, gây nguy hiểm cho các em khi di chuyển về nhà” , ông Sơn nói.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đang tập trung rà soát các khu vực ngập sâu, đặc biệt là những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, đồng thời chủ động phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua cũng khiến mực nước tại khu vực cầu Rù Rì, xã Quế Sơn, dâng cao. Lực lượng chức năng xã Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn ở 2 đầu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên qua cầu Rù Rì trong thời gian mưa lớn, đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua cũng khiến mực nước tại khu vực cầu Rù Rì, xã Quế Sơn, dâng cao.

Tình trạng mưa lớn cũng đang gây ảnh hưởng đến giao thông tại một số khu vực miền núi của thành phố. Cụ thể, tại xã Trà Linh, nhiều điểm sạt lở xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên một số tuyến đường. Đáng chú ý, khu vực gần cầu Nước Na, thôn Hy Ló xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

UBND xã Trà Linh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, thông tuyến. Chính quyền địa phương đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm và huy động phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Khu vực miền núi ở Đà Nẵng xảy ra sạt lở. (Ảnh: T.L)

Cũng trong chiều nay, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ phát đi thông tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ 11h đến 13h ngày 8/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa một số nơi như sau: Tam Trà 107mm, Xuân Bình 95mm, Tam Kỳ 92mm. Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đang ở dưới báo động 1.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cảnh báo tình trạng ngập xảy ra tại các khu vực, tuyến đường thấp trũng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng đến các công trình, tài sản của người dân, các hoạt động kinh tế - xã hội.