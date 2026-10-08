Hầm xe khu biệt thự TP.HCM ngập sâu hơn 1m sau trận mưa lớn, người dân bất lực nhìn tài sản ngâm trong nước

Nhiều hầm xe tại khu biệt thự Cityland Park Hills ngập sâu hơn 1 m sau mưa lớn, khiến hàng loạt xe máy, máy móc và tài sản của người dân bị ngâm trong nước, hư hỏng.

Sáng 8/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills (phường Gò Vấp, TPHCM) vẫn ngập sâu hơn 1m sau trận mưa lớn chiều tối 7/10. Nước tràn vào các khu vực hầm khiến nhiều xe máy, máy móc và thiết bị, tài sản của người dân bị ngâm trong nước.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, hầm để xe của một căn biệt thự trong khu dân cư vẫn chìm trong nước. Nước phủ kín toàn bộ khu vực hầm, nhiều tài sản chưa thể di chuyển ra ngoài.

Bên trong hầm, nhiều đồ đạc, máy móc và thiết bị bị nước nhấn chìm. Một số tài sản như tủ lạnh nằm ngổn ngang trong dòng nước.

Sáng 8/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, vẫn ngập hơn một mét

Nhiều hộ dân đã phải lắp máy bơm, ống nhựa để bơm nước ra bên ngoài

Sau trận mưa lớn chiều tối qua, sáng nay hầm để xe một căn biệt thự tại khu dân cư Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, vẫn ngập sâu.

Nhiều xe máy và các thiết bị khác cũng bị ngâm trong nước trong thời gian dài. Người dân phải tìm cách đưa tài sản ra khỏi khu vực ngập, song việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do nước trong hầm vẫn còn sâu.

Một số người dân sinh sống trong khu phải lắp đặt máy bơm để hút nước từ các tầng hầm ra bên ngoài. Các máy bơm liên tục hoạt động nhằm hạ mực nước, tạo điều kiện tiếp cận và di chuyển tài sản.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Đăng Thông (ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, "Hôm qua nước dâng nhanh quá tôi không về kịp. Lúc về đến nhà nước ngập ngang bụng rồi. Hàng hóa đồ đạc của công ty mình ngập hết ròi, nó nổi lềnh bềnh bên trong cánh cửa ấy. Vì mình làm bên mảng điện tử, mình bán wifi, camera. Hàng hóa mình để từ thấp lên đến cao mà, giờ hư hỏng hết một nửa luôn rồi".

Theo anh Đăng, do đường điện bị ngắt nên máy bơm không bơm nước lên được. Một phần nữa là do lỗ cống thoát nước bị nghẹt hay gì đó nên nước tràn ngược vào bên trong hầm tòa nhà.

Trong khi đó, ông Văn Quang (ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ, "Cả dãy phố bị nước tràn vào hầm xe là do mưa lớn nước ngoài đường không thoát kịp. Nước tràn vào nhanh quá không ai kịp ứng phó. Thậm chí tôi còn ỉ i nghĩ là chỉ ngập một chút thôi máy bơm nó tự lên nhưng ai ngờ nó ngập sâu như vậy".

Một người dân khác cho biết, "Nước dâng cao quá chỉ kịp mở cửa lên để lấy xe ra thôi chứ không kịp di chuyển đồ đạc gì hết. Hút nước cũng phải mấy tiếng đồng hồ mới hết được".

Nhiều tài sản, máy móc thiết bị bị ngâm trong nước suốt nhiều giờ đồng hồ

Tủ lạnh, máy tính nằm ngồn ngang trong nước ngập sâu

Tình trạng ngập sâu khiến việc kiểm tra, thống kê thiệt hại chưa thể thực hiện đầy đủ. Nhiều tài sản, thiết bị có nguy cơ hư hỏng sau khi bị ngâm trong nước trong thời gian dài.

Đến sáng 8/10, công tác bơm nước và xử lý tại các khu vực hầm vẫn được người dân thực hiện.

Từ sáng nay sau khi bơm thoát nước ra bên ngoài, các hộ dân tất bật dọn dẹp bên trong hầm

Một số người dân cho biết do nước tràn vào hầm quá nhanh nên không kịp di chuyển hết đồ đạc lên cao