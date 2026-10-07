TP.HCM lại mưa ngập, người dân chật vật dắt xe giữa dòng nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 9/10, TP.HCM được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ, lượng mưa được dự báo 80-130mm.