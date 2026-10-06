Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, 113 người dân được đưa đến nơi an toàn

Giữa đêm mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu phố ở phường Tân Khánh, TPHCM chìm trong biển nước. Bí thư Đảng ủy phường cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp tiếp cận vùng ngập sâu, hỗ trợ sơ tán hàng chục hộ dân.

Ngày 6/10, nhiều người dân phường Tân Khánh (TPHCM) còn chưa hết bàng hoàng sau một đêm nước dâng. Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh Trần Thị Diễm Trinh cùng các cán bộ có mặt ngay tại khu vực ngập sâu để chỉ đạo sơ tán người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh - bà Trần Thị Diễm Trinh trực tiếp có mặt tại vùng ngập sâu.

Theo thông tin ban đầu, từ khuya 5/10 đến rạng sáng 6/10, một số địa phương ở khu vực phía Bắc TPHCM xuất hiện mưa lớn. Tại phường Tân Khánh, lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ ở nhiều khu phố, gồm: Tân Hóa, Hóa Nhựt, Phước Hải, Tân Lương, Dư Khánh, Vĩnh Phước và Khánh Lộc.

Nước dâng khiến một số diện tích sản xuất nông nghiệp, nhà ở, cơ sở sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng. Trên tuyến đường ĐT 747, đoạn qua cầu Khánh Vân, nước ngập sâu làm nhiều phương tiện chết máy, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến trên, bà Trần Thị Diễm Trinh cùng lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự phường và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các điểm ngập sâu. Kết quả, 31 hộ dân và một nhà trọ của công ty, với tổng cộng 113 nhân khẩu, đã được đưa đến nơi an toàn.

Song song đó, lực lượng Công an phường Tân Khánh chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời hướng dẫn người dân chọn lộ trình di chuyển an toàn, tránh nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đưa người dân vào nơi an toàn.

31 hộ dân với 113 nhân khẩu được đưa đến nơi an toàn sau khi nước ở thượng nguồn đổ về, chảy xiết khiến dân lo lắng.

Trong ngày 6/10, UBND phường Tân Khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và khu phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống của người dân.

Theo kế hoạch, sau khi nước rút, địa phương sẽ rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định.