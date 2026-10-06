Tìm thân nhân cho người phụ nữ tử vong ở Khu biệt thự sông Ông Lớn

Công an đề nghị ai là người nhà của người phụ nữ tóc bạc; răng hàm giả được phát hiện tử vong ở khu vực sông Ông Lớn cặp bờ kè đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, ấp 36, xã Bình Hưng, TP.HCM liên hệ cơ quan chức năng.

Ngày 6/10, Công an xã Bình Hưng (TP.HCM) phát thông báo truy tìm thân nhân cho thi thể người phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Bình Hưng đã tiếp nhận xác minh vụ 1 người phụ nữ “chết chưa rõ nguyên nhân". Thi thể nạn nhân được phát hiện khoảng 16h ngày 30/9 tại lòng sông Ông Lớn cặp bờ kè đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, ấp 36, xã Bình Hưng, TP.HCM.

Công an khám nghiệm hiện trường 1 vụ án khác. Ảnh minh họa: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, thi thể mang giới tính nữ, tuổi tử 40 đến 50; cao 153 cm, thể trạng mập, tóc bạc nhiều, dài qua vai. Răng hàm giả dưới, 7 răng giả hàm trên. Trên người chỉ mặc quần màu trắng nhuộm bùn đất màu vàng nâu.

Công an đề nghị ai là người nhà của nạn nhân hoặc biết thông tin về thi thể này, liên hệ Công an xã Bình Hưng địa chỉ số 515 - 517 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, TP.HCM ( Đại úy Nguyễn Trần Thế Duy, số điện thoại: 0983377799) để trình báo, phối hợp giải quyết.