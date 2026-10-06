Người phụ nữ cầm nhầm túi xách có 10 triệu đồng ở Bến xe Mỹ Đình: Động thái sau 1 ngày đăng tải camera

Số tiền trên là tiền gia đình tích góp mang theo để chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho bà Nhuần. Tuy nhiên, trong lúc ở bến xe, bà Nhuần đã sơ ý để quên.

Cách đây vài ngày, một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ghi lại cảnh một người đàn ông và một cụ bà ngồi ở ghế chờ. Khi đứng dậy, 2 mẹ con để quên một chiếc túi màu đen trên ghế. Sau đó, một người phụ nữ mặc áo đen ngồi bên cạnh đã phát hiện, cầm chiếc túi này rồi rời đi. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 3/10.

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, chủ nhân của chiếc túi là anh Bùi Nam Thái. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Thái đưa mẹ là bà Lê Thị Nhuần từ Điện Biên đến Bến xe Mỹ Đình. Trong lúc ngồi tại khu vực nhà chờ để chờ taxi để di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bà Nhuần đã sơ ý để quên chiếc túi xách màu đen trên ghế. Trong túi có hơn 10 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động Oppo và căn cước công dân. Đây là số tiền gia đình anh Thái tích góp mang theo để chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho bà Nhuần.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, Bến xe Mỹ Đình đã kiểm tra hệ thống camera giám sát để tìm người cầm chiếc túi. Đại diện Bến xe Mỹ Đình phát thông báo đề nghị nữ hành khách đang giữ chiếc túi, chủ động liên hệ với đơn vị hoặc gia đình bà Nhuần để hoàn trả tài sản trong thời gian sớm nhất.

Thông tin về sự việc đã gây xôn xao mạng xã hội. Mọi người đều mong gia đình sớm nhận lại được tài sản thất lạc.

Anh Thái và bà Nhuần rời đi, để quên chiếc túi màu đen trên ghế. Sau đó, người phụ nữ mặc áo mặc áo đen ngồi bên cạnh đã cầm chiếc túi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Mới đây, báo Dân trí cho hay, sau hơn 1 ngày kể từ khi bến xe đăng tải thông tin tìm kiếm, đến khoảng 22 giờ ngày 4/10, vị khách nữ đã trao trả toàn bộ tài sản cho gia đình anh Thái. Người phụ nữ cũng gửi lời xin lỗi và cam kết không dùng căn cước công dân của bà Nhuần vào mục đích cá nhân trong thời gian lưu trú. Phía gia đình anh Thái ghi nhận và chấp nhận lời xin lỗi.

Người đàn ông chia sẻ, hiện anh đang bận đưa mẹ đi chữa bệnh. Sau khi mẹ khỏi bệnh, anh sẽ trực tiếp đến Bến xe Mỹ Đình để gửi lời cảm ơn. Anh Thái bày tỏ, nếu không có sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của đội ngũ nhân viên tại bến xe thì gia đình cũng không biết tìm kiếm tài sản thế nào.

Cũng trên Dân trí, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - ông Trần Ngọc Hòa xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình, đơn vị lập tức vào cuộc hỗ trợ. Vụ việc hiện đã được giải quyết, xử lý ổn thỏa.

Theo ông Hòa, việc tìm kiếm các món đồ thất lạc tại bến xe khá nhanh chóng bởi tại đây được lắp đặt hệ thống camera giám sát khắp nơi. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại bến được đảm bảo để người dân, hành khách an tâm di chuyển, sử dụng các dịch vụ tại đơn vị.