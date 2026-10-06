Được trả 200.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng: Người phụ nữ đến Công an trình báo

Một người phụ nữ được hứa trả 200.000 đồng cho mỗi giao dịch phát sinh nếu cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, thời gian qua, tình trạng các đối tượng tìm cách thuê, mua hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận, chuyển tiền phục vụ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhiều đối tượng đưa ra lời mời hấp dẫn, trả tiền hoa hồng theo từng giao dịch để dụ dỗ người dân cung cấp tài khoản.

Ngày 2/10/2026, chị T.T.H., sinh năm 1993, thường trú tại ấp Đường Ranh, xã Khánh Hưng, đến Công an xã Khánh Hưng trình báo về việc một người lạ đề nghị chị cho thuê tài khoản ngân hàng và hứa trả 200.000 đồng cho mỗi giao dịch phát sinh.

Nhận thấy đề nghị trên có dấu hiệu bất thường, chị H. không đồng ý và chủ động đến cơ quan Công an trình báo. Đây là cách xử lý cần thiết khi người dân nhận được những lời mời liên quan đến việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an cho biết, ác đối tượng có thể đưa ra nhiều lý do để thuyết phục người dân cung cấp tài khoản như: "Cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận tiền hoa hồng", "Mở tài khoản ngân hàng hộ, không cần sử dụng", "Cho mượn tài khoản vài ngày, không ảnh hưởng gì", "Cung cấp tài khoản để nhận tiền, mỗi giao dịch được trả phí", "Mua tài khoản ngân hàng để kinh doanh, chạy quảng cáo hoặc nhận tiền".

Những lời mời này có thể khiến người dân chủ quan vì cho rằng chỉ cung cấp tài khoản, không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm nên không có trách nhiệm. Tuy nhiên, khi tài khoản bị sử dụng để nhận, chuyển hoặc che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người có liên quan có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý, nếu cung cấp cả thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc cho người khác trực tiếp kiểm soát tài khoản, nguy cơ tài khoản bị lợi dụng càng cao. Người dân cũng có thể đối mặt với những rủi ro khác như mất tiền, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị sử dụng thông tin cá nhân vào các hoạt động trái pháp luật.

Để phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân:

Một là, không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc cung cấp tài khoản cho người khác sử dụng với mục đích không rõ ràng.

Hai là, tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật khác cho người khác. Không giao thiết bị đang đăng nhập tài khoản ngân hàng cho người không có trách nhiệm.

Ba là, không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các đường link, ứng dụng hoặc thiết bị không rõ nguồn gốc; không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo biến động số dư. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cho cơ quan Công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Năm là, khi có người đề nghị mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng với bất kỳ lý do gì, người dân cần từ chối và cảnh giác; không vì khoản tiền hoa hồng trước mắt mà chấp nhận những rủi ro khó lường về sau.

Theo Công an tỉnh Cà Mau