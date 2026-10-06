Vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công giữa đường: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lo hậu sự cho cháu K. Trong khi đó, 2 mẹ con chị H. vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Vụ việc 3 mẹ con cô giáo bị gã đàn ông dùng dao tấn công khiến 1 cháu bé tử vong, xảy ra tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau chiều 5/10 đã khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm ra tay với các nạn nhân là Trần Chí Công (SN 1986, thường trú tại ấp 3, xã Năm Căn).

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.L.H. (38 tuổi) và 2 con gái là cháu V.N.B.C. (11 tuổi) và cháu V.N.T.K. (6 tuổi). Trong đó, cháu K. đã tử vong.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, ngày 6/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết hiện chị H. và cháu C. đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, mẹ con chị H. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng mất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương hở. Tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đã tốt lên sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực. Hiện 2 mẹ con đã được chuyển đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đại diện UBND xã Năm Căn cũng xác nhận thông tin trên. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lo hậu sự cho cháu K.

Về hoàn cảnh của nạn nhân, những người dân sống tại ấp 3, xã Năm Căn cho hay chị H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. Chị có 4 người con nhưng một cháu đã không may qua đời khi còn nhỏ, một con trai hiện sống cùng người thân. Người phụ nữ sống cùng 2 con gái tại một căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Tất Thành.

Trong khi đó, Công đã ly hôn và làm nghề nuôi chồn hương. Theo người dân trong khu vực, chị H. và Công có thời gian qua lại với nhau. Giữa 2 người đôi lúc phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Tiền Phong)

Báo Dân Việt thông tin thêm, theo xác minh ban đầu, Công và chị H. có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm qua. Nghi ngờ chị H. có mối quan hệ tình cảm với người khác nên chiều ngày 5/10, Công đã vào nhà lấy dao tấn công 3 mẹ con nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5/10, chị H. đang trên đường đón 2 con gái từ trường về gần đến nhà thì bị Công dùng dao tấn công. Thời điểm sự việc, có khá đông người ở xung quanh hiện trường nhưng không ai dám lao vào khống chế vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và Công cầm hung khí, có biểu hiện hung hãn, mất kiểm soát.

Một số chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng cơ động và công an xã ở gần đó nghe tiếng truy hô đã lập tức chạy đến khống chế, bắt giữ Công ngay tại hiện trường.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã có mặt, khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, tại thời điểm gây án, Công âm tính với nồng độ cồn và ma túy.