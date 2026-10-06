Quên rút chìa khóa, 7 chiếc xe máy lần lượt 'bốc hơi'

Chỉ vì quên rút chìa khóa và để xe không người trông coi, nhiều người dân ở Nghệ An đã trở thành mục tiêu của nhóm trộm xe máy liên tỉnh.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp Công an các địa phương triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm xe mô tô, xe máy trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 8/2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh (SN 1994) và Thái Bá Thành (SN 2000), cùng trú xã Diễn Châu, Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ.

Trần Văn Minh tại cơ quan Công an.

Đầu tháng 9/2026, Minh và Thành từ Hải Phòng về Nghệ An, tìm những xe mô tô, xe máy được người dân để ở nơi không có người trông coi, đặc biệt là những trường hợp quên rút chìa khóa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, An Châu và Hải Lộc. Một số vụ việc chưa được người bị hại trình báo.

Điểm chung của các vụ trộm là tài sản được để sơ hở. Có trường hợp chủ xe quên rút chìa khóa, có trường hợp để phương tiện ở nơi vắng người, không có người trông giữ. Sau khi lấy được xe, nhóm này chuyển phương tiện ra Hải Phòng để tiêu thụ.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Minh Châu và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy tìm.

Các đối tượng từ trái qua: Thái Bá Thành, Nguyễn Thế Anh và Trần Văn Minh.

Ngày 25/9, lực lượng Công an bắt Trần Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu. Cùng ngày, tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng, tổ công tác phối hợp Công an địa phương bắt Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh. Thời điểm bị bắt, hai đối tượng đang lẩn trốn và có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để tạm giữ, điều tra về hành vi liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Thành Hiếu (SN 1995, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) và Lê Thị Loan (SN 1989, trú xã An Thành, TP Hải Phòng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ 5 xe mô tô, 1 xe máy điện cùng 3 điện thoại di động.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan để tiếp tục điều tra, đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án.