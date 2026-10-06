Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang tuyển người cùng đi bán bất động sản: Không giới hạn tuổi tác, hoa hồng lên tới 200 triệu đồng mỗi giao dịch

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, được biết đến nhiều với thương hiệu cà phê phố núi và dàn siêu xe đắt tiền. Tuy nhiên, ông còn "lấn sân" sang làm bất động sản.

Thời gian gần đây, các thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản tham gia bán hàng tại Dự án Thành phố cà phê tọa lạc ở trung tâm Thủ phủ Cà phê Buôn Ma Thuột liên tục xuất hiện trên các trang thông tin tuyển dụng.

Theo thông đó, công việc bao gồm nhận dạng và cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo; mở rộng, khai thác tìm kiếm nguồn khách hàng mới; Hiểu, nhanh chóng nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khách hàng; Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vấn. Cùng với đó, phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,...

Yêu cầu tuyển dụng đối với các ứng viên yêu thích và mong muốn phát triển với lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản; có kinh nghiệm về bán hàng Bất động sản cao cấp hoặc các kinh doanh lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm....;có trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực cao

Thông tin tuyển dụng cũng nêu rõ, lương cứng hàng tháng không phụ thuộc doanh số; các chính sách thưởng KPI, phụ cấp, thưởng bán hàng; hoa hồng tối thiểu từ 150 triệu - 200 triệu++/giao dịch; hỗ trợ quảng cáo 100%.

Thông tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh cho dự án Thành phố Cà phê.

Nằm giữa lòng Buôn Ma Thuột và sở hữu vị trí “vàng” của toàn vùng Tây Nguyên, Thành phố Cà phê là khu đô thị duy nhất được phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê, do Công ty Đầu tư Trung Nguyên (Trung Nguyên Legend) làm chủ đầu tư.

Thành phố Cà phê có tổng diện tích hơn 43ha. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 1/2017, chính thức giới thiệu và mở bán vào đầu năm 2021. Tại thời điểm đó, giá mỗi căn hộ ở đây dao động khoảng từ 7 – 10 tỷ đồng/căn.

Dự án được quy hoạch dành cho khoảng 4.000 cư dân với tỷ lệ mặt nước cây xanh chiếm hơn 50%. Khu đô thị Thành phố Cà phê còn bao gồm nhiều hạng mục như khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf, vườn Zen, tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền và các không gian thưởng lãm cà phê Trung Nguyên E-Coffee, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend...

Theo giới thiệu, dù là nhà phát triển bất động sản mới nhưng Trung Nguyên Legend đã trở thành đơn vị tiên phong dẫn dắt xu thế thị trường bất động sản sức khỏe, bảo vệ và làm giàu thân - tâm - trí toàn diện, trở thành đô thị chữa lành - thành phố bản sắc đầu tiên tại Việt Nam.

Phối cảnh Khu đô thị Thành phố Cà phê.

Mới đây, vào ngày 22 và 23/6, Trung Nguyên đã khởi công xây dựng các công trình Nhà liền kề Tesla tại dự án Thành phố cà phê. Doanh nghiệp cho biết việc đẩy mạnh triển khai phân khu này được thực hiện nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhà ở và xu hướng đầu tư đang gia tăng tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Dự án gồm khu nhà liên kế Tesla với diện tích 105-165 m²/căn, phục vụ nhu cầu để ở. Trong khi đó, khu nhà thương mại liền kề - Shophouse Cantata có diện tích 110-160 m²/căn, nằm ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Đình Chiểu, được hướng đến mục đích đầu tư sinh lời.

Khu đô thị Thành phố Cà phê đang hoàn thiện.

Sắp tới, ngày 3/10/2026, Khu đô thị Thành phố Cà phê sẽ tổ chức lễ khánh thành đồng thời hai trường học đẳng cấp quốc tế, gồm Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức và Trường Mầm non INschool.

Cùng thời điểm khánh thành, hai trường sẽ chính thức đi vào vận hành và tuyển sinh niên khóa đầu tiên của năm học 2026-2027, mở ra môi trường giáo dục dành cho thế hệ tương lai tại Thành phố Cà phê và cộng đồng địa phương.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, được biết đến nhiều với thương hiệu cà phê phố núi và dàn siêu xe đắt tiền. Tuy nhiên, ông còn "lấn sân" sang làm bất động sản.

Trong đó, loạt dự án điển hình được biết đến như Thành phố cà phê; Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An; Trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp Du lịch sinh thái (xã Krông Á, huyện M'Đrắk); Khu du lịch thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur (Krông Ana); Nhà khách Trung Nguyên (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột)…