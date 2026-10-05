Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có động thái đặc biệt tại đất nước hơn 122 triệu dân: Lần đầu giới thiệu 1 điều tại đây

Điều được Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu mang tới đất nước hơn 122 triệu dân cụ thể là gì?

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Nhật Bản, dân số nước này ước tính đạt khoảng 122,65 triệu người vào ngày 1/9/2026. Đây cũng là điểm đến vừa ghi nhận một động thái đáng chú ý của Trung Nguyên Legend, thương hiệu do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập.

Cụ thể ngày 13/9/2026, Thiền Cà Phê lần đầu tiên được Trung Nguyên Legend giới thiệu tại Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình ngoại giao văn hóa “Viet Nam Day 2026 – Discover Viet Nam, Connect Kyushu” diễn ra tại Fukuoka. Doanh nghiệp giới thiệu đây là một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo.

Phiên trải nghiệm được tổ chức tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với sự tham gia của Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng các tỉnh Saga và Kagoshima, đại diện các tổ chức cùng ngoại giao đoàn Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan.

Hoạt động trải nghiệm Thiền Cà Phê diễn ra tại văn phòng trụ sở Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Ảnh Trung Nguyên Legend)

‏Thống đốc tỉnh Fukuoka và Phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và Phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền Cà Phê trong chương trình "Viet Nam Day 2026" (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Cùng thời điểm, hàng nghìn ly cà phê cũng được phục vụ tại Công viên Trung tâm Tenjin trong khuôn khổ Viet Nam Day 2026, đưa văn hóa thưởng thức cà phê Việt tiếp cận người dân sở tại. Điểm đáng nói là thứ được đưa tới Nhật Bản lần này không đơn thuần là một sản phẩm cà phê mới.

Theo Trung Nguyên Legend, người tham gia Thiền Cà Phê được hướng dẫn quá trình thanh lọc Thân – Tâm – Trí, tạo tác và thưởng lãm cà phê theo 6 tinh thần: Hòa – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm – Tôn Tạo. Doanh nghiệp xây dựng phương pháp này với mục tiêu đưa trải nghiệm cà phê vượt khỏi nhu cầu giải khát thông thường, gắn thêm yếu tố tĩnh tại, tập trung và chiêm nghiệm.

Việc Nhật Bản trở thành nơi Thiền Cà Phê lần đầu xuất hiện bên ngoài những hoạt động trước đó tại Việt Nam càng có ý nghĩa khi nhìn lại một quan điểm mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng đưa ra nhiều năm trước.

Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói tới việc học Trà Đạo?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng nếu muốn cà phê Việt Nam và Trung Nguyên đi xa thì cần có một cơ sở lý luận. Đáng chú ý, ông nói muốn xây dựng nền tảng ấy thì “trước tiên nên học triết lý trà đạo”, từ đó học hỏi và nghiên cứu để tạo ra một hệ giá trị riêng. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt trong câu chuyện Cà Phê Đạo.

Trà Đạo Nhật Bản, hay Chadō, có nghĩa là “Con đường của trà”. Theo Urasenke – một trong những trường phái Trà Đạo nổi tiếng của Nhật Bản – đây không đơn thuần là uống một bát matcha mà là một phương thức rèn luyện về tinh thần và thẩm mỹ. Bốn nguyên tắc nền tảng được nhắc tới gồm Hòa – Kính – Thanh – Tịnh, tương ứng với Harmony – Respect – Purity – Tranquility.

Điều thú vị là bốn yếu tố này cũng xuất hiện ở đầu hệ nguyên tắc Hòa – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm – Tôn Tạo mà Trung Nguyên Legend sử dụng khi nói về Thiền Cà Phê.

Trà Đạo Nhật Bản, hay Chadō, có nghĩa là “Con đường của trà” (Ảnh Wikipedia)

Trong văn hóa Nhật Bản, thưởng trà vì thế không chỉ xoay quanh vị trà. Một buổi Trà Đạo truyền thống có thể bắt đầu từ việc khách thanh tẩy bằng cách rửa tay, súc miệng trước khi bước vào phòng trà. Trà sư sau đó làm sạch dụng cụ theo một trình tự chính xác, chuẩn bị matcha và trao bát cho khách. Người nhận nâng bát thể hiện sự tôn trọng, xoay nhẹ để tránh uống từ mặt chính của chiếc bát rồi mới thưởng thức.

Ngay cả hoa theo mùa, thư pháp, chiếc bát được chọn hay không gian diễn ra buổi trà cũng trở thành một phần của trải nghiệm. Urasenke mô tả Trà Đạo như một “nghệ thuật sống”, nơi chủ và khách cùng ý thức rằng khoảnh khắc đang chia sẻ là độc nhất và không thể hoàn toàn lặp lại.

Từ một tách cà phê tới tham vọng tạo dựng giá trị văn hóa

Với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hành trình dành cho cà phê cũng được hình dung vượt xa một loại đồ uống.

Ông Vũ từng nói: “Đi đến cà phê đạo đường còn xa lắm”, đồng thời mô tả con đường từ “cà phê vật lý” đến “cà phê triết, cà phê nghệ thuật rồi mới đến cà phê đạo”. Ông cho biết đã dành nhiều năm nghiên cứu lịch sử, văn hóa và kinh tế của cà phê để xây dựng nền tảng này.

Trung Nguyên Legend sau đó cũng liên tục đặt tham vọng của mình bên cạnh câu chuyện Nhật Bản. Doanh nghiệp nhận định người Nhật đã định hình Trà Đạo thành một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà; trong khi Việt Nam có lợi thế lớn về sản xuất cà phê nhưng giá trị của hạt cà phê không nên chỉ dừng ở nguyên liệu hay thức uống.

Những năm gần đây, câu chuyện này được mở rộng qua nhiều hoạt động. Ví dụ như phim tài liệu “The Tao of Coffee” của Warner Bros. Discovery từng đề cập tới Thiền Cà Phê và cách Trung Nguyên xây dựng khái niệm Cà Phê Đạo; sau đó câu chuyện tiếp tục xuất hiện trong “The Awakenings of Coffee” và các nội dung truyền thông quốc tế.

Không gian thiền cà phê của Trung Nguyên tại Việt Nam (Ảnh Trung Nguyên Legend)

‏Ông Marc Evans Knapper, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là "trải nghiệm sâu sắc" (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Bởi vậy, lần đầu đưa Thiền Cà Phê tới Nhật Bản mang nhiều tính biểu tượng hơn một hoạt động giới thiệu sản phẩm. Nhiều năm sau khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói tới việc học hỏi triết lý Trà Đạo để tìm một nền tảng riêng cho cà phê, hệ giá trị mà ông và Trung Nguyên theo đuổi nay đã được giới thiệu ngay trên quê hương Trà Đạo.

Và phía sau một ly cà phê được thưởng thức tại Fukuoka là câu chuyện lớn hơn: nỗ lực đưa cà phê Việt đi từ một mặt hàng quen thuộc trở thành một giá trị văn hóa có khả năng được nhận diện trên thế giới.