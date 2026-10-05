Băng Di cùng em gái kém 10 tuổi “cầm trịch” nightlife khu Thảo Điền: "Hồi trước đi chơi để vui, giờ tự tạo chỗ vui cho người khác"

Nhưng ít ai biết rằng đứng sau hệ sinh thái mang đậm tính đương đại mang tên TC Asia này lại là hai chị em ruột cách nhau đúng 10 tuổi và gần như không bao giờ đăng ảnh cùng nhau lên mạng xã hội.

Băng Di làm cái gì cũng hot, lúc nào cũng kín bàn.

Đó là nhận xét quen thuộc của nhiều người hay lui tới Thảo Điền khi nhắc về các dự án gần đây của cô.

Nhưng làm sao để ba không gian này luôn giữ được nhiệt và không bị héo tàn theo quy luật đào thải khắc nghiệt của ngành?

Câu trả lời nằm ở một sự kết hợp cực kỳ ăn ý với một nhân vật luôn chọn cách lùi lại phía sau.

Đó chính là Trang Nguyễn, cô em gái ruột cách Băng Di đúng mười tuổi.

Về phần Băng Di, cô hiện là người sáng lập kiêm giám đốc chiến lược của TC Asia. Bước ra từ những vai diễn quen thuộc trên màn ảnh, Băng Di đã quyết liệt rẽ hướng sang kinh doanh nightlife trong hơn 5 năm qua. Bắt đầu từ việc là gương mặt đại diện của Indigo Bar, sự chuyển mình táo bạo này đã giúp cô tự chứng minh được năng lực điều hành thực chiến của mình trong ngành dịch vụ chứ không đơn thuần chỉ là một nghệ sĩ rẽ ngang.

Còn cô em gái Trang Nguyễn thuộc lứa cuối 9X thì đến từ một nền tảng hoàn toàn khác. Trước khi trở thành người đồng sáng lập BÀ BAR kiêm Giám đốc Marketing của TC Asia, Trang cũng đang làm việc tại The Lab Concepts. Trong môi trường của một creative agency tiếng tăm, công việc của Trang bao quát từ việc xây dựng thương hiệu, tham gia phát triển ý tưởng nội thất đến marketing và kết nối cộng đồng.

Lúc đó công việc của Trang đang rất ổn định với thu nhập tốt cùng một môi trường cho phép cô thỏa sức sáng tạo. Nhưng khi Băng Di ngỏ lời, cô gái này vẫn quyết định gác lại tất cả để về đồng hành cùng chị ruột. Một người dạn dày kinh nghiệm thương trường, một người nhạy bén với gu thẩm mỹ của giới trẻ. Động lực nào khiến Trang gác lại một công việc đang rất tốt để về đồng hành cùng chị gái. Và hai chị em đã xoay sở ra sao để xây dựng nên một hệ sinh thái TC Asia vững chắc như hiện tại?

Câu chuyện sẽ được lý giải qua những bài toán ngược đời mà họ đã cùng nhau đi tìm đáp án.

Bức tranh nightlife Thảo Điền



TC ASIA ECOSYSTEM BAR Quán BA Tính Cách Một Chiến Lược Chung BÀ BAR - Nơi "lấp đầy khoảng trống" cho người trẻ BÀ BAR ra đời với một mục đích rất cụ thể: tạo một không gian cocktail cho thế hệ trẻ mà KHÔNG quá "business" hay "serious" như các upscale bar khác. Sự đột phá của BÀ BAR còn nằm ở BÀ-BARATHON. Không ai ngờ một cocktail bar lại đi tổ chức sự kiện thể thao ban ngày. Giải chạy bộ buổi sáng này viral khủng khiếp trên mạng xã hội vì mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trên thị trường. Chính tư duy lấy cộng đồng làm cốt lõi đã giúp Bà Bar và Trang Nguyễn được Tatler Asia vinh danh là Ngôi sao đang lên trong danh sách Best in Class Bars năm 2026. MOTLY Kitchen Bar - Cho những kẻ "ngồi nhậu có gu" Nếu BÀ BAR tập trung vào cocktail, thì MOTLY là nơi bia và đồ ăn Việt chiếm sân khấu chính. Nhưng "bia & đồ ăn" không có nghĩa là bình thường. MOTLY hứa hẹn người uống bia (có cả craft, có cả bia đóng chai) nhưng trong một không gian đủ thẩm mỹ, đủ "chill". Menu đồ ăn phong phú, từ những món Việt chuẩn tới những thử nghiệm mới. Concept này nhắm vào đúng phân khúc: những người yêu bia, muốn ngồi nhậu với bạn nhưng không muốn quán quá ồn ào hay bừa bộn. SALEM Social House - "Nhà chung" của cả hệ sinh thái Đây không đơn thuần là một quán bar mà là một social house đích thực, sáng phục vụ cà phê, tối lên đèn hoạt động như một điểm giao lưu sôi động. Với không gian rộng rãi nhất, Salem gánh vác phần sự kiện cho cả hệ sinh thái. Khái niệm "social house" cũng xuất phát từ chính góc nhìn của Trang khi giới trẻ hiện đại luôn khao khát một không gian mở để kết nối và giao tiếp thoải mái.



Tại sao Trang lại quyết định gác lại một công việc đang quá ổn định ở The Lab để theo chị gái bước chân vào lĩnh vực nightlife hoàn toàn mới mẻ?

Thực ra khi chị Di ấp ủ dự án mở BÀ BAR, chị đã có một định hướng rất rõ ràng nhưng lại cần thêm một người sáng tạo và năng động để cùng làm. Trùng hợp là trước đây Trang cũng hay ghé chơi những không gian riêng của chị Di và rất thích cái không khí mà nightlife mang lại. Trang thích không phải vì rượu hay sự ồn ào mà là vì tính cộng đồng, sự kết nối và năng lượng sôi động ở đó.

Lúc chị Di ngỏ lời, thật sự Trang cũng có nhiều lo lắng vì bản thân chưa từng làm kinh doanh bao giờ. Nhưng tính mình vốn luôn muốn thử thách những điều mới mẻ. Mình nghĩ nếu không làm thì sau này chắc chắn sẽ tiếc. Khác với việc phải đắn đo quá nhiều, Trang nhìn nhận cơ hội này theo một hướng đơn giản hơn. Nếu đã có người tin tưởng mình và cho mình cơ hội tự tay xây dựng mọi thứ từ đầu, vậy thì tại sao lại không bắt tay vào làm thôi.

Ở thời điểm quyết định "lôi kéo" Trang về làm chung, Di đã nhìn thấy sự dịch chuyển nào của thị trường nightlife Việt Nam?

Băng Di Thị trường Việt Nam chuyển động không ngừng, năm nay có thể là xu hướng này nhưng năm sau đã là xu hướng khác, đòi hỏi người làm ngành này phải đổi mới liên tục để không bị cũ kỹ. Trước đây nhắc tới nightlife là đa số nghĩ ngay tới những club xập xình nhạc lớn. Nhưng giờ định nghĩa đã mở rộng ra rất nhiều với bar chill, speakeasy, lounge hay những quán ăn có phong cách. Sự mở rộng đó cho mình rất nhiều đất để sáng tạo.

Gánh vác cùng lúc công việc văn phòng và vận hành nightlife, hai chị em định nghĩa thế nào về sự "cực nhọc" của tuổi trẻ và bao giờ thì tính đến chuyện nghỉ hưu?

Trang Nguyễn: Sự thật là Trang vẫn đang duy trì công việc full time văn phòng. Năm đầu tiên làm BÀ BAR, tối đi làm về Trang lại chạy qua phụ chị. Gần đây công ty có thêm nhiều outlet như MOTLY rồi SALEM nên việc cũng nhiều hơn, Trang đang phải sắp xếp lại để cân bằng và hỗ trợ chị Di. Thấy bận rộn vậy nhưng Trang là người thích công việc, tuổi trẻ cơ hội không phải lúc nào cũng đến nên cứ chơi hết mình thôi. Còn chuyện nghỉ hưu chắc chưa tính tới.

Băng Di: Khá là cực cho vai trò của Trang hiện nay, nhưng góc nhìn của Di nó khác, vì mình đã đi qua cái tuổi trẻ của Trang rồi và mình cũng đã có những cảm xúc ở thời trẻ của mình rồi. Khi còn trẻ, còn năng lượng, còn sáng tạo thì phải cháy hết mình. Tuổi trẻ sai có thể làm lại, chịu cực một chút bây giờ thì về sau mới có nhiều trải nghiệm để thảnh thơi. Còn hỏi bao giờ nghỉ hưu thì Trang chưa tính, nhưng chị tính rồi!

Trong kinh doanh, chọn người nhà làm partner thường bị coi là rủi ro. Vì sao Di lại chọn em gái, thay vì một người ngoài?

Băng Di Ai làm kinh doanh cũng biết một sự thật phũ phàng là mối quan hệ giữa các partner rất khó gìn giữ, hệt như quan hệ tình cảm hay vợ chồng. Partner đòi hỏi phải cùng làm nhiều thứ và cùng nhìn về một hướng chung. Chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, nếu hai bên không nhường nhịn và thương nhau thì doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân Di từng hợp tác với người ngoài, có vui nhưng cũng có những điều chưa trọn vẹn. Vậy nên Di nghĩ thay vì cộng tác với người ngoài, trong nhà mình đang có sẵn một cô em rất sáng tạo, năng động và có nền tảng tốt thì tại sao không cùng cố gắng với gia đình mình.

Trang Nguyễn Nói không có thì chắc là nói xạo. Bất đồng quan điểm thì mối quan hệ nào cũng gặp phải. Hai chị em đều có tính cầu toàn, làm gì cũng muốn kết quả tốt nhất nên nhiều khi sẽ xung đột và căng thẳng. Nhưng nghĩ lại đây là chị mình, là người trong gia đình và mình hiểu tính chị, nên cuối cùng chỉ quan tâm làm sao đẩy công việc đi tới cùng cho xong.

Nhiều người nghĩ làm việc với người nhà thì nhẹ nhàng hơn nhưng em lại thấy ngược lại. Vì biết người thân không thể giận mình cả đời nên mình dễ nghiêm khắc và thẳng thắn hơn. Có đúng vậy không?

Băng Di Đương nhiên cách cư xử với em gái sẽ khác với một nhân viên bình thường. Nhân viên mắc lỗi thì mình giải quyết trên chính cái lỗi đó, còn với em gái thì sẽ xen lẫn yếu tố cảm xúc, kiểu trách móc tại sao em của chị mà lại thế này thế nọ. Cái khó thứ hai là khoảng cách 10 tuổi. Di thế hệ 8X còn Trang là đời cuối 9X nên suy nghĩ và cách làm việc rất khác nhau. Chính sự khác biệt thế hệ đó tạo ra những lần căng thẳng, cãi vã, xém nghỉ chơi hoài luôn nhưng mà chưa.

Cụ thể thì khoảng cách 10 tuổi tạo ra khác biệt gì trong cách làm việc?

Băng Di Thế mạnh của người trẻ là sự sáng tạo, chưa va vấp nhiều nên không sợ gì hết, thích là làm và nhiều khi không nghĩ xa. Còn Di là người đã đi qua thời điểm đó, từng mắc sai lầm vì quyết định cảm xúc, nên Di sẽ đứng ở vai trò như một cái neo để giữ các bạn lại. Di truyền tải kinh nghiệm để cân bằng rủi ro. Ví dụ các bạn đưa ra ý tưởng hay, Di sẽ chỉ ra những rủi ro có thể xảy ra và hỏi cách giải quyết. Đó không phải là từ chối, vì ý tưởng của các bạn chính là chất liệu tươi mới mà Di rất cần.

Điều Di thích nhất là các bạn có những ý tưởng mà mình không bao giờ nghĩ ra được. Trước kia mô hình của Di thường lớn và khá an toàn, nhưng từ khi lập TC Asia và có Trang về, các outlet trẻ trung hơn hẳn. Nếu là ngày xưa, Di không dám làm những concept hay thiết kế lạ như vậy vì khác biệt thế hệ. Nhưng giờ Di lắng nghe các bạn và thấy rất hay. Bây giờ Di lại không thích cái gì quá già hay cứng nhắc, chỉ thích sự phá cách trẻ trung.

Trang còn nhớ đề bài đầu tiên mình nhận từ chị Di là gì không?

Trang Nguyễn Bài nào cũng có cái khó dễ khác nhau và những đóng góp của mình là xuyên suốt. Từ lúc mở BÀ BAR, chị Di nói ok Trang ơi, bây giờ mình sẽ cần mở một góc bar cho người trẻ, thì không gian và branding của nó sẽ như thế nào. Đó là nơi Trang bắt đầu research, đưa ra từ trải nghiệm của bản thân và xem những người đồng trang lứa đang tìm kiếm điều gì ở một cái quán để mình lách vào đó.

Trong ba outlet hiện tại thì BÀ BAR là nơi mất nhiều thời gian tiền kỳ nhất. Lý do đằng sau là gì?

Băng Di: Vì BÀ BAR là giai đoạn Di muốn làm mới bản thân, không làm những outlet quá lớn như trước nữa. Lúc mời Trang về đồng hành, Di bàn giao luôn cho Trang tự quyết định từ thiết kế đến thi công để có góc nhìn mới hơn. Mình không muốn can thiệp quá nhiều vào phần sáng tạo của người trẻ, vì đã chấp nhận và đã tin tưởng thì phải bàn giao cho người ta làm và mình phải tin. Với Trang thì đây là dự án đầu tiên trực tiếp quán xuyến rất nhiều thứ, lại đang bận việc công ty khác nên thời gian kéo dài. Bản thân Di chưa từng làm mô hình trẻ, Trang cũng lần đầu làm mô hình riêng nên cần nhiều thời gian chuẩn bị. Sau BÀ BAR mình đã có công thức rồi thì về sau không mất nhiều thời gian nữa.

Còn sau khi làm BÀ BAR xong thì mình đã có được công thức rồi, mình hiểu là mình nên làm như thế nào cho nhanh và nên làm như thế nào cho đúng cho hiệu quả, nên về sau thì không mất nhiều thời gian nữa.

Khi nhìn thấy thành phẩm hoàn thiện, cảm xúc của Di thế nào?

Băng Di: Ở thời điểm BÀ BAR ra mắt, thị trường cocktail bar không có nơi nào sở hữu vibe và hình thức giống như vậy. Nhờ Trang khai phá một góc nhìn hoàn toàn khác, giới trẻ mới bắt đầu cảm thấy wow, bây giờ người trẻ mình cũng có thể tự sở hữu hoặc tự tạo ra một không gian trẻ trung như vậy. Nhìn thành phẩm mình khá tự hào vì nó thật sự rất khác biệt. Đương nhiên ở TC Asia mọi người đều có chung một tinh thần sáng tạo. Sản phẩm không của riêng Di hay Trang. Ngay cả những nhân viên làm văn phòng hay phục vụ tại quán, Di đều khuyến khích thấy có gì hay thì cứ chia sẻ để mọi người cùng phân tích.

ĐỀ BÀI 2: BÀ BAR mới ra mắt, cần một cái event để người ta nhớ mặt nhưng đừng làm ban đêm nữa

Trước Bà Ba, công ty từng đóng một outlet, nhiều người nhìn vào sẽ gọi đó là thất bại. Băng Di nghĩ sao?

Băng Di: Mọi người không ở trong ngành mới nghĩ vậy. Trong lĩnh vực F&B và lifestyle, việc đóng một outlet đôi khi chỉ vì nó đã đi trọn vẹn chặng đường và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Mình hoàn toàn không bị thiệt hại hay bù lỗ. Đơn giản là thị trường thay đổi, giới trẻ luôn cần cái mới phù hợp với gu hiện tại. Đến lúc mô hình cũ không còn đáp ứng được, mình bắt buộc phải ngưng để xây cái khác. Ngành này giống hệt như thời trang, luôn đòi hỏi những thiết kế mới.

Để phát triển mô hình mới, đương nhiên phải dành thời gian market research từ nhiều nguồn. Mình lân la trên social media xem giới trẻ thích hình ảnh nào, check in quán nào, thích không gian và món ăn ra sao.

Ngoài ra, Di còn đi các nước có văn hoá tương đồng với Việt Nam để học hỏi cái hay, mang về cân bằng lại với thị trường trong nước để tạo sự đột phá. Nhu cầu của giới trẻ bây giờ cực kỳ đa dạng và đa chiều. Thế hệ trước chỉ cần đồ ăn ngon, sản phẩm tốt là thành công. Nhưng giờ đây, sản phẩm phải kết hợp với không gian và trải nghiệm, mọi thứ hòa hợp mới đánh trúng thị hiếu. Vậy nên làm ngành này bây giờ đòi hỏi nỗ lực và chất xám cao hơn ngày xưa rất nhiều.

Ý tưởng BÀ BAR-ATHON bắt đầu từ đâu?

Băng Di: Câu chuyện bắt đầu từ anh Justin, người cộng sự và cũng là một người thầy của cả Di và Trang. Vì đã làm trong ngành này lâu năm, anh Justin kể ở nước ngoài đang rất hot phong trào các quán cà phê tổ chức chạy bộ và rủ làm thử. Lúc đầu Di khá e ngại vì lifestyle ở phương Tây rất khác. Người Việt Nam mình tính cách còn khá kín đáo, chưa thật sự cởi mở nên mình không chắc một hoạt động quá social như vậy có được đón nhận hay không.

Nhưng khi BÀ BAR ra mắt, tụi mình bắt buộc phải làm event để tăng độ nhận diện. Thế mạnh của Di từ trước đến nay là tổ chức sự kiện ban đêm. Nhưng BÀ BAR là một không gian mang tính đột phá dành cho người trẻ, nếu cũng làm tiệc đêm thì sẽ bị chìm nghỉm, lẫn lộn giữa muôn vàn event của các quán khác.

Giữa lúc chưa biết làm gì, Di chợt nhớ tới gợi ý của anh Justin và quyết định làm thử một event ban ngày. Bản thân mình cũng là dân Thảo Điền và nhận thấy khu vực này vẫn đang thiếu vắng những hoạt động social mang tính văn minh, thể thao và healthy như vậy. Khi Di chia sẻ ý định làm một giải social run, Trang là người đã nghĩ ra cái tên BÀ BAR-ATHON. Tên gọi này cực kỳ hay, tụi mình không muốn sự kiện bị sặc mùi thương hiệu, mà phải là một hoạt động độc lập, làm sao vừa mang tinh thần của BÀ BAR mà vẫn có định danh riêng.

Trang Nguyễn Số đầu tiên mình để limit đăng ký là 50, đăng ký thì đủ 50 nhưng show up thì hình như hơn 30 người thôi, chắc do mọi người đi buổi tối thứ Bảy, đi nhậu về trễ, hoặc ngủ quên gì đó. Nhưng thật sự là hết 15 người là bạn của mình rồi, vì mình sợ bị ế (haha).

Băng Di Dù chỉ có hơn 30 người tham gia nhưng hôm đó mọi thứ diễn ra rất trơn tru và cực kỳ vui. Lúc về team edit clip recap đăng lên mạng xã hội, ban đầu chỉ nghĩ là cập nhật hoạt động của quán thôi chứ không kỳ vọng gì. Không ngờ clip đó lại viral khủng khiếp, lượt view rất cao và hầu như ai cũng share. Tụi mình bị sốc, vì một idea làm thử lại được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy.

Lúc đó cả team mới nhận ra nhu cầu cho hình thức này thực sự có, chỉ là trước giờ chưa ai làm nên khi mình tổ chức thì mọi người hưởng ứng ngay. Từ giây phút đó, team quyết định làm BÀ BAR-ATHON định kỳ.

Thành công này một phần rất lớn cũng nhờ yếu tố Thảo Điền. Người sống hoặc hay đến Thảo Điền chơi có một lifestyle rất rõ ràng, họ thích những mô hình văn minh, lịch sự và cực kỳ quan tâm đến sức khỏe. Đặt một sự kiện thể thao ở Thảo Điền đúng là như cá gặp nước, vì cộng đồng ở đây luôn sẵn sàng ủng hộ những hoạt động như vậy.

Chuyển từ tệp khách business sang phục vụ người trẻ, hai chị em làm thế nào để tạo ra một không gian khiến khách bước vào là thấy dễ chịu ngay dù không chỉ ra được chính xác đó là gì?

Băng Di Bản thân Di làm ngành này 5 năm, anh Justin mười mấy năm, từng quen làm hài lòng tệp khách business khó tính và nhiều trải nghiệm. Khi chuyển xuống tệp khách trẻ, Di thấy dễ hơn vì các bạn thoải mái, đang trong giai đoạn đi trải nghiệm nên rất dễ chịu và dễ thương. Khách lớn tuổi thì yêu cầu chuẩn chỉnh và khắt khe hơn. Về phần nhìn của quán hay trang phục nhân viên, Di giao toàn quyền cho Trang quyết định, Di không can thiệp.

Trang Nguyễn Trang nghĩ sự dễ chịu đó là tổng hòa của nhiều chi tiết nhỏ. Không chỉ là thiết kế mà còn là âm thanh, ánh sáng, mùi hương khi bước vào không gian và cách nhân viên chào đón khách. Anh chị đã lo phần khung cơ bản và công năng vận hành, còn Trang sẽ thêm vào những trải nghiệm mới, cùng nghĩ ra các ý tưởng ngẫu nhiên và liên tục điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của khách.

Ba quán: MOTLY, BÀ BAR và SALEM bù đắp cho nhau như thế nào để tạo thành một hệ sinh thái trọn vẹn?

Băng Di Chiến lược của TC Asia là không tạo ra các outlet đối thủ để cạnh tranh nội bộ. Mô hình của mình mang tính gia đình nên Di muốn tinh thần đó lan tỏa xuống toàn hệ thống. BÀ BAR thiên về cocktail, MOTLY thiên về bia và đồ ăn Việt, cả hai đều giới hạn không gian nên không gánh được sự kiện lớn. SALEM ra đời làm không gian rộng rãi để tổ chức event cho cả ba quán. Khái niệm social house cũng là do Trang gợi ý, vì giới trẻ giờ thích không gian kết nối đông người và cởi mở giao tiếp.

Hệ sinh thái này hoạt động theo nguyên tắc hỗ trợ phần thiếu của nhau. BÀ BAR bán cocktail, ít đồ ăn thì MOTLY bù đắp bằng menu phong phú. Các outlet đều có những thứ nơi khác không có để khách luôn có trải nghiệm mới. Và vì không giống nhau nên chúng bù đắp cho nhau, khách book bàn BÀ BAR bị full thì qua MOTLY hoặc SALEM, ngày nào book MOTLY không được thì ngồi BÀ BAR

ĐỀ BÀI 3: Làm sao để người ta tin mình đang làm thật ?

Mọi người hình dung làm nightlife là chỉ làm ban đêm, có phải vậy không?

Băng Di: Khách nhìn vào quán sẽ nghĩ đa số làm đêm, nhưng không phải. Ban ngày Di, anh Justin và Trang vẫn lên văn phòng. Những trải nghiệm tuyệt vời của khách vào buổi tối chính là kết quả của sự chuẩn bị từ buổi sáng. Giống như nấu ăn, dọn ra dĩa ngon lành là thành quả của cả công đoạn đi chợ, sơ chế, chế biến trước đó. Buổi tối chỉ là kết quả thôi.

Người ta hay nghĩ làm nightlife thời gian dễ thở hơn. Điều này vừa đúng vừa sai. Đúng là mình linh hoạt thời gian, nhưng thời gian làm việc có khi là 24/24. Nhiều ngày chị em ngồi văn phòng tới 8, 9 giờ tối, chạy xuống quán thì nhân viên đã vận hành rồi, mình ngồi lại xem chuẩn chưa hoặc tiếp đối tác ban tối. Đòi hỏi thời gian rất nhiều, miễn sao đảm bảo việc buổi sáng tốt để buổi tối vận hành trơn tru.

Giữa việc duy trì phong độ cho một không gian đang chạy tốt và việc thai nghén một concept mới, bài toán nào mang lại nhiều áp lực hơn?

Băng Di: Mỗi giai đoạn có cái mệt riêng. Tiền kỳ mệt ở khâu tổ chức, sắp xếp, ra quyết định. Giống như làm bánh, mua nguyên liệu, chọn cách làm ra được cái bánh rồi, nếu không giám sát để mọi người làm đúng như vậy thì một ngày nào đó bánh sẽ dở.

Nên việc vận hành nó cũng rất quan trọng. Nếu nói về tiền kỳ thì mình xác định nó chỉ khoảng 30% thành công của một outlet, và 70% còn lại nằm ở vận hành. Vì có rất nhiều không gian, người ta có một outlet rất đẹp, rất chỉn chu, nhìn rất bắt mắt và design rất tuyệt vời, nhưng khách hàng khi họ vào thì họ cảm thấy nó không có không khí, nó bị lạnh lẽo, hoặc nó chưa có tinh thần đúng của không gian đó, thì cho dù đẹp như thế nào người ta cũng sẽ không quay lại. Và việc làm sao để khách hàng quay lại thì nó nằm ở vận hành.

Còn thế mạnh của phái nữ trong ngành này?

Băng Di: Người nữ sẽ có một cái mà Di nghĩ nó cũng rất tốt nếu mình làm ngành này, đó là sự tinh tế của phụ nữ. Giống như hồi nãy mọi người nói về mùi hương thì đó là do người nữ mình, hay những chi tiết nhỏ cũng là do người nữ mình, cách phục vụ và trang phục cũng là do người nữ mình. Đó là thế mạnh của phái nữ. Đôi khi không phải phái nam họ không làm được mà vì góc nhìn của người nam nó khác với góc nhìn của người nữ. Họ sẽ đơn giản hơn, mọi người sẽ thấy vậy được rồi, nhưng người nữ mình, bản chất là phụ nữ, thì sẽ để ý, sẽ muốn thêm và muốn làm cho nó hoàn chỉnh hơn.

Với xuất phát điểm là một nghệ sĩ rẽ hướng sang kinh doanh, điều gì từng làm chị Di cảm thấy chông chênh nhất trong những ngày đầu bước chân vào ngành này?

Băng Di: Di không biết những người nữ khác khi sở hữu không gian của riêng mình thì họ sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng bản thân Di vừa là nghệ sĩ vừa làm kinh doanh thì Di thấy điều khó nhất là làm sao để mọi người tin là mình làm.

Mọi người nhìn vào nghệ sĩ thường nghĩ chắc chỉ là đại diện hình ảnh chứ không phải người làm kinh doanh. Đa số nghệ sĩ tập trung nhiều cho nghệ thuật, nên đôi khi có người mở không gian kinh doanh nhưng thực sự chỉ đứng ở vai trò marketing hình ảnh nhiều hơn là trực tiếp điều hành.

Khi bước vào ngành này, lại là nữ, bản thân Di từng có một thời gian bị cuốn theo hai chữ chứng minh. Mình phải chứng minh cho những người trong ngành F&B, lifestyle, nightlife thấy là tôi thực sự đang làm, tôi là nữ và tôi đang điều hành một công việc kinh doanh nghiêm túc. Vì ban đầu thấy Di bước vào, họ chỉ nghĩ Di làm PR hình ảnh chứ không hình dung nổi một nghệ sĩ có thể thực sự xắn tay vào làm.

Nhưng qua ngày qua tháng, những người từng đến không gian của mình, từng nói chuyện hay làm việc chung mới hiểu mình có đóng góp thật sự hay không. Trước đó, vì mang mác nghệ sĩ nên ngay cả khán giả hay đồng nghiệp làm nghệ thuật cũng không nghĩ mình đang làm việc thật. Đó là điều mà hồi trước Di bị bám vào hai chữ chứng minh.

Nhiều người nói làm nightlife là đánh đổi thời gian cá nhân để thắp sáng những cuộc vui của người khác. Sau ngần ấy năm gắn bó, Băng Di định nghĩa thế nào về sự đánh đổi này và chị đã tìm thấy giá trị nào cho riêng mình?

Băng Di: Cái mất là thời gian. Hồi trước mình thích đi chơi lắm, có nhiều bạn bè và thích đi chỗ này chỗ kia để mang lại niềm vui cho bản thân. Còn bây giờ khi bước vô ngành này, mình không còn nhiều thời gian đi chơi nữa. Mình phải tạo ra những không gian để mang niềm vui cho người khác, và mình lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Cái đó nói hy sinh hay mất mát thì không đúng, mình nghĩ phải gọi là cống hiến.

Còn cái được là gì. Anh Justin làm mười mấy năm, trước giờ chủ các mô hình nightlife đa số là đàn ông. Đó là sự thật, ngành này hồi trước nó là như vậy. Nhưng bây giờ bắt đầu khác rồi, phái nữ xông pha hơn và có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, thể hiện khả năng của mình hơn.

Khi ba không gian hiện tại đã định hình được một tệp khách hàng trung thành, bài toán tiếp theo để TC Asia không chỉ giữ vững phong độ mà còn tiếp tục dẫn dắt nhịp đập nightlife tại Thảo Điền nói riêng và TP.HCM nói chung?

Băng Di: Chắc chắn chiến lược của TC Asia sẽ không dừng lại ở ba outlet hiện tại mà sẽ còn ra mắt những không gian khác với cá tính và concept riêng. Khi đã xác định đây là công việc chính đồng hành lâu dài, mình sẽ tiếp tục mở rộng nhưng luôn cố gắng dung hòa để mang tới những mô hình vừa hợp thị trường vừa thỏa mãn khả năng sáng tạo của team. Năm nay chắc chắn sẽ có thêm vài outlet nữa. Làm chiến lược là phải tính cho nhiều năm về sau, vì câu chuyện của năm nay vốn là kết quả đã được lên kế hoạch từ năm ngoái, năm kia rồi.

Còn về quy mô, hiện tại cả thế giới đều đang tinh giản để tối ưu hiệu quả nhất. Mình không dám nhận công ty mình lớn, vì so với các tập đoàn F&B và lifestyle tại TP.HCM thì tụi mình chỉ là một công ty mới đang trên đường xây dựng và phát triển. Nhưng tất cả nhân sự của TC Asia hiện giờ đều có chung một tinh thần là phụng sự. Mọi người luôn cố gắng đa nhiệm, làm được nhiều task nhất có thể để mang tới hiệu quả cao nhất cho cả hệ thống.

Cảm ơn Băng Di và Trang Nguyễn đã dành thời gian cho ID.14, 6 giờ rồi, qua BÀ BAR chơi thôi~