Owen Cooper 16 tuổi: Từ cậu bé thuộc tầng lớp lao động đến tài tử ở hàng ghế đầu show thời trang "quiet luxury"

Giữa đám đông đang xô đẩy để bắt lấy một khung hình hoàn hảo, Owen Cooper ngồi lọt thỏm giữa front-row của show thời trang Bottega đình đám.

Một bộ suit Bottega màu xanh navy cắt may tối giản. Một đôi loafer da bóng nhẹ. Không phụ kiện rườm rà, không một cú tạo dáng gân guốc. Ở tuổi 16, cậu nhóc mang một thần thái điềm tĩnh đến lạ kỳ, đôi mắt xanh thẫm soi thẳng vào hàng trăm ống kính phóng viên quốc tế như thể cậu đã quen với việc làm tâm điểm của vũ trụ từ vài kiếp trước. Người ta thấy ở Owen cái bảnh bao vừa trổ mã, một chút dằn xé điện ảnh ẩn sau gương mặt góc cạnh, và cả sự chững chạc rất "gentleman" Anh quốc đang âm thầm xâm chiếm hàng ghế đầu của nhà mốt xa xỉ bậc nhất thế giới.

Nhưng hãy tua ngược chiếc băng rôn thời gian lại một chút.

Chỉ mới hơn một năm trước thôi, thế giới hoàn toàn chưa hề biết Owen Cooper là ai. Cậu khi ấy vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi mê bóng đá ở vùng Warrington trầm mặc, chiều chiều vẫn xỏ giày đi đá phủi và tối về chật vật với mấy bài tập Địa lý. Rồi Adolescence xuất hiện như một cơn địa chấn. Một màn ra mắt càn quét sạch bách các giải thưởng lớn từ Emmy đến Golden Globe, trước khi cậu nhảy tót sang phim trường của Emerald Fennell để hóa thân thành Heathcliff thời trẻ trong Wuthering Heights.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Điều gì đã biến một cậu nhóc lớp kịch ngoại khóa xuất thân bình dân miền Bắc nước Anh trở thành tâm điểm tranh giành của cả các đạo diễn A-list Hollywood lẫn những nhà mốt cao cấp khắt khe nhất hiện tại?

Working-class DNA

Câu trả lời nằm ở chính thứ DNA không thể pha tạp của Owen: chất "working-class" của nước Anh.

Trong một Hollywood đang bội thực bởi những "nepo babies" được dọn đường sẵn từ trong trứng nước, gia cảnh của Owen bằng phẳng và mộc mạc đến mức giật mình. Cậu sinh ra ở Warrington - một thị trấn công nghiệp nằm lọt thỏm giữa Liverpool và Manchester. Bố làm CNTT, mẹ là nhân viên chăm sóc xã hội, còn hai người anh trai đều là thợ điện. Chẳng có ai trong dòng họ biết viết kịch bản hay quen đạo diễn A-list. Lớp học kịch tuần một buổi tại lò đào tạo nhỏ ở Manchester ban đầu chỉ là nơi bố mẹ gửi Owen vào để... xả bớt năng lượng nói nhiều ở nhà. Cậu nhóc ngày ấy mê bóng đá phát cuồng, thần tượng Liverpool FC, đi học kịch mà chỉ giấu tịt vì sợ đám bạn đá bóng giễu cợt.

Chính cái xuất thân "chẳng liên quan gì đến nghệ thuật" ấy lại vô tình xếp Owen vào đúng dòng chảy điện ảnh rực rỡ nhất của xứ sở sương mù: làn sóng những tài năng xuất thân từ tầng lớp lao động (Working-Class Actors). Hãy nhìn Daniel Kaluuya, hay chính Stephen Graham - người đóng vai bố của Owen trong Adolescence. Họ không trưởng thành từ các lò đào tạo quý tộc đắt đỏ như RADA hay LAMDA. Họ mang lên màn ảnh thứ sinh khí nguyên bản của phố xá, của những va vấp đời thường, của sự lắng nghe và phản ứng bằng bản năng mộc mạc thay vì những kỹ xảo trường lớp được nắn bóp chỉn chu.

Nhưng điều khiến Owen Cooper trở nên đặc biệt không chỉ là cách cậu bước vào hào quang, mà là cách cậu thản nhiên bước ra khỏi nó mỗi khi máy quay tắt.

Gia đình và mảnh đất Warrington chính là lá chắn vững chắc nhất giữ cho đôi chân cậu nhóc luôn chạm đất. Trên sân khấu Emmy, Owen Cooper dành lời cảm ơn cho bố mẹ và cả nhà, rồi nhắc rằng chỉ ba năm trước cậu vẫn "chẳng là gì cả". Đến Golden Globe, cậu tự nhận mình vẫn là một "người học việc" của nghề. Giữa cơn lốc giải thưởng, Owen vẫn là cậu học sinh của một trường trung học bình thường, vẫn phải lo kỳ thi GCSE như bao bạn bè đồng trang lứa, và vẫn là fan cuồng của Liverpool FC. Sự bình dị ấy giúp Owen giữ nguyên vẹn sự bình ổn tâm lý, thứ xa xỉ mà phần lớn các ngôi sao nhí ở Hollywood đều vô tình đánh mất.

Khi thực lực vượt lên vạch xuất phát

Trong bộ phim truyền hình được quay bằng kỹ thuật một cú bấm máy (one-shot) liên tục đầy nghiệt ngã, nơi mọi sự giả tạo hay non nớt đều bị bóc trần không thương tiếc, Owen đã thực hiện một cú đào sâu tâm lý khiến cả giới phê bình chấn động. Tập 3 của miniseries - cảnh quay kéo dài gần một tiếng đồng hồ giữa cậu bé 13 tuổi Jamie Miller và vị bác sĩ trị liệu - trở thành một lớp học masterclass về diễn xuất. Không thủ thuật trường lớp, Owen giữ trọn vẹn dòng chảy cảm xúc bằng một bản năng diễn xuất nguyên bản: lắng nghe và phản ứng. Cậu chuyển đổi mượt mà giữa nét sợ hãi co cụm của một đứa trẻ bị dồn vào chân tường và sự lầm lì, dằn xé đến rợn người của một kẻ bị buộc tội mưu sát.

Sự thấu cảm nhân vật sâu sắc ấy không chỉ thuyết phục khán giả, mà còn khiến dàn sao A-list hàng đầu phải ngả nón. Nam tài tử Stephen Graham kinh ngạc gọi Owen là "Robert de Niro tiếp theo", người bước vào cảnh quay mà không hề biết đến sợ hãi. Thậm chí, Jacob Elordi - nam thần Hollywood đảm nhận vai Heathcliff trưởng thành trong Wuthering Heights của đạo diễn Emerald Fennell - còn thẳng thắn thừa nhận anh cảm thấy áp lực và "e sợ" khi chứng kiến Owen thể hiện Heathcliff thời trẻ. Độ chân thật sắc lạnh trong ánh mắt của Owen ở những cảnh quay đầu tiên đã vô tình đặt ra một tiêu chuẩn quá cao cho người đóng tiếp giai đoạn sau.

Màn trình diễn xuất thần ấy chính là lời đáp trả sòng phẳng nhất dành cho trật tự cũ ở Hollywood. Ở tuổi 15, Owen Cooper đi vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất thắng giải Emmy cho hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất dòng phim Limited/Anthology, cùng với hàng loạt tượng vàng Golden Globe, BAFTA TV và Actor Awards. Bằng thực lực nguyên bản không chút chèn ép hay tô vẽ, "thần đồng" người Anh đã chứng minh rằng: giữa một thời đại mà nepotism phủ bóng lên giới giải trí, tài năng đi lên từ mộc mạc vẫn luôn có cách để tự thắp sáng chính mình.

Hào quang của chàng trai nhà bên

Thế nhưng, điều khiến cái tên Owen Cooper thực sự trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng trọn vẹn lại nằm ở cú chuyển mình bên ngoài khung hình điện ảnh: ma lực quyến rũ giới thời trang cao cấp.

Ở cái tuổi 15-16, Owen trải qua một giai đoạn trổ mã ngoạn mục. Cấu trúc gương mặt bắt đầu định hình với những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng chiều cao phát triển vượt bậc. Thế nhưng, nét trổ mã ấy lại không hề bị "chín ép" hay cố vươn lên thành một quý ông gượng gạo. Đặt giữa hàng ghế đầu xa hoa, Owen vẫn giữ nguyên nét ngơ ngác, chân thật rất đời của một thiếu niên - thứ thần thái mà người ta gọi là unfiltered boyishness (vẻ thơ ngây chưa qua bộ lọc). Sự đối lập giữa bộ suit sang trọng và đôi mắt trong trẻo tò mò tạo nên một nét quyến rũ cinematic đặc biệt, hút chặt mọi ống kính ngay từ khoảnh khắc cậu xuất hiện.

Có lẽ vì thế mà những nhà mốt tối giản bắt đầu để mắt đến Owen. Làng thời trang hôm nay quen với những gương mặt được dàn dựng từng cử chỉ, từng khung hình, nên một cậu thiếu niên trông không cố gây ấn tượng lại thành chuyện hiếm. Owen không phải đóng vai "tay chơi" để được chú ý. Hỏi vì sao theo nghề, cậu kể mình chỉ gõ lên YouTube câu "làm sao để trở thành diễn viên", dễ dàng như vậy thôi. Cái vẻ thoải mái, không toan tính ấy hợp với không khí một show Bottega hơn nhiều người nghĩ.

Nhìn qua những lần xuất hiện gần đây, Owen không chạy theo logo phô trương hay những thiết kế hầm hố, mà thiên về suit gọn gàng, đường cắt sắc và phom dáng vừa vặn. Có thể gọi đó là tinh thần "quiet luxury" phiên bản Gen Z: đủ chỉn chu để đứng giữa hàng ghế đầu, nhưng vẫn là dáng vẻ của một cậu học sinh 16 tuổi chứ không phải một quý ông thu nhỏ.

Hollywood hay thuật toán mạng xã hội đôi khi cũng phải chịu thua trước những điều không thể dàn dựng. Owen không giống một "IT Boy" sống nhờ vài clip viral trên TikTok, và đến lúc này cũng chưa giống kiểu sao nhí vụt sáng một mùa rồi mất hút. Đặt cạnh Timothée Chalamet hay Austin Butler thuở mới nổi, người ta dễ nghĩ đến một điểm chung: dùng diễn xuất để nâng tầm gu thẩm mỹ, rồi để sự điềm đạm tự định hình phong cách cá nhân.

Từ sân bóng phủi Warrington đến hàng ghế đầu của Bottega, hành trình ấy không cần công thức PR nào. Owen chẳng cố tỏ ra "ngầu" hay "người lớn". Tháng 8 vừa rồi, cậu còn đọc lời dẫn cho video ra mắt áo đấu thứ ba của Liverpool, đội bóng cậu hâm mộ từ nhỏ. Cậu mới 16 tuổi, vẫn còn nhiều trận bóng chưa đá, nhiều bài vở chưa làm, và cả một sự nghiệp phía trước để đi tiếp.



