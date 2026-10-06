Hà Nội phấn đấu khởi công dự án công viên Safari Ba Vì dịp 10/10

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai, đầu tư Công viên Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công dự án dịp 10/10.

Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì (Hà Nội).

Theo nghị quyết, Đảng ủy UBND thành phố có Tờ trình số 821 ngày 3/10 về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì.

Sau khi xem xét và trên cơ sở tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phối cảnh dự án.

Thành ủy Hà Nội lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

“Định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật”, nghị quyết nêu.

Tại họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại diện Sở Tài chính cho biết, thành phố đã nhận được hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Thông tin về đề xuất dự án Safari Ba Vì và nhà đầu tư được công khai trên website của Sở Tài chính Hà Nội .

Đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh đây mới là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương được thành phố phê duyệt.

Quy mô khoảng 300 ha mới là con số sơ bộ. Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy mô dự án trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đồng thời đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.