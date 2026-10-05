Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây hơn 20 đại dự án trên cả nước, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái cần tuyển 15.000 lái xe, lái máy

Sau khi VinCons xây dựng lực lượng khoảng 120.000 công nhân cơ hữu và tiếp tục đặt mục tiêu tuyển thêm 80.000 người, VinAlpha vừa công bố tuyển 15.000 lái xe, lái máy để phục vụ hơn 20 đại dự án của Vingroup trên cả nước.

Hệ sinh thái Vingroup liên tiếp tuyển dụng nhân lực quy mô lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha vừa công bố chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy làm việc tại các đại dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup trên toàn quốc.

Theo thông tin được Vingroup công bố ngày 5/10, VinAlpha cần tuyển các vị trí lái xe ben, xe xúc, xe ủi, xe bồn bê tông và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng khác để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục 3 ca, 4 kíp.

Người lao động có thể làm việc tại hơn 20 đại dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp. Các địa bàn được doanh nghiệp đề cập gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và Tây Ninh.

VinAlpha cho biết người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ miễn phí trong 15 ngày khi tham gia sát hạch đầu vào tại dự án. Doanh nghiệp cũng bố trí ký túc xá miễn phí, 3 bữa ăn mỗi ngày, suất ăn ca đêm và các chế độ như khám sức khỏe định kỳ, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Tại một số dự án có tính chất đặc thù, người lao động có thể được nhận thêm khoản trợ cấp từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, tùy chính sách áp dụng tại từng địa điểm.

Đợt tuyển dụng của VinAlpha diễn ra sau nhiều đợt tuyển dụng quy mô lớn tại các doanh nghiệp xây dựng trong hệ sinh thái Vingroup.

Trước đó, tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons công bố kế hoạch tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc. Các vị trí trải rộng từ xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, bê tông đến điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và điều hòa.

Đến tháng 7/2026, VinCons cho biết đã cán mốc 100.000 cán bộ nhân viên, công nhân cơ hữu. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố sau đó, đến tháng 9/2026, lực lượng này đã vượt 130.000 người, trong đó khoảng 120.000 người là công nhân cơ hữu. Công ty tiếp tục đặt mục tiêu nâng số công nhân cơ hữu lên 200.000 người, tương đương kế hoạch tuyển thêm khoảng 80.000 người so với quy mô công nhân được công bố.

Cuộc tuyển dụng chưa từng có trong hệ sinh thái các công ty xây dựng của Vingroup

Quy mô tuyển dụng lớn gắn với kế hoạch tổ chức lực lượng thi công cho các dự án trên cả nước. Theo thông tin Vingroup công bố hồi tháng 3/2026, hệ sinh thái các công ty xây dựng chuyên nghiệp của Vingroup được quy hoạch theo 4 lĩnh vực chuyên môn nhằm đảm bảo sức mạnh toàn diện và sự chủ động về nguồn lực, công nghệ và nhân lực cho các đại dự án hạ tầng và đô thị, gồm: VinCons, SGC, Vin Alpha và Vin Landscape.

Địa điểm làm việc của các công ty trong hệ sinh thái xây dựng của Vingroup trải rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh….

Theo quy hoạch, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons giữ vai trò tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại các đại đô thị, khu phức hợp thương mại – dịch vụ và các dự án quy mô lớn; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công Hạ tầng Vin Alpha chuyên triển khai hạ tầng giao thông, kỹ thuật, trắc địa và kiểm soát chất lượng (QA/QC); Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Vin Landscape phụ trách các hạng mục cảnh quan tại dự án; và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC chuyên thi công trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phức tạp như đường sắt tốc độ cao, cầu – hầm TBM và cọc khoan nhồi.

Cũng trong tháng 3/2026, SGC công bố tuyển 25.000 nhân sự để phục vụ các dự án hạ tầng, trong đó có 2 tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, cùng các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi.

Tại SGC, thu nhập của kỹ sư từ 30 – 55 triệu đồng/tháng; công nhân từ 22 – 29 triệu đồng/tháng; lái xe/ lái máy từ 16 – 65 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Vingroup)

Như vậy, nhu cầu nhân lực trong hệ sinh thái xây dựng của Vingroup không chỉ nằm ở nhóm công nhân trực tiếp thi công nhà ở mà còn mở rộng sang đội ngũ vận hành máy móc, thiết bị và nhân sự phục vụ các công trình hạ tầng.

Các đợt tuyển dụng của VinCons, SGC và VinAlpha cho thấy quy mô nhân lực được các doanh nghiệp chuẩn bị ở nhiều khâu khác nhau, từ xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đến vận hành phương tiện chuyên dụng tại công trường.