Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng vốn hóa, trụ sở FPT, Vinamilk xếp thứ mấy?

Vì GELEX vừa chuyển nhà tháng 4/2026, địa chỉ 52 Lê Đại Hành đã bị "mất" đi 30.000 tỷ đồng.

Nếu coi trụ sở chính là “tọa độ” của mỗi doanh nghiệp (không tính ngành ngân hàng) trên thị trường chứng khoán, số 7 Bằng Lăng 1 tại Vinhomes Riverside đang là địa chỉ có giá trị lớn nhất Việt Nam. Đây là trụ sở của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC).

2 địa chỉ có "giá trị" chiếm một nửa top 20

Với vốn hóa VIC khoảng 1,7 triệu tỷ đồng tại ngày 2/10, chỉ riêng địa chỉ này đã chiếm hơn 37% tổng vốn hóa của 20 địa chỉ đứng đầu (cộng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết có cùng địa chỉ trụ sở chính).

Đứng ngay sau là Symphony Office Building trên đường Chu Huy Mân, Hà Nội, nơi Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Vincom Retail đặt trụ sở. Tổng vốn hóa của VHM và VRE đạt khoảng 611.400 tỷ đồng.

Hai địa chỉ cùng nằm ở Long Biên, Hà Nội đang đại diện cho khoảng 2,35 triệu tỷ đồng vốn hóa. Con số này tương đương 50,4% tổng giá trị của Top 20 và thậm chí cao hơn khoảng 39.000 tỷ đồng so với 18 địa chỉ còn lại cộng lại.

Ở vị trí thứ 3 là Masan Tower, số 23 Lê Duẩn, TP.HCM. Đây là một trong những địa chỉ hiếm hoi vừa tập trung nhiều doanh nghiệp, vừa có tổng vốn hóa lớn, với Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN), Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) và Công ty CP Masan High-Tech Materials (MSR). Ba doanh nghiệp MSN, MCH và MSR cộng lại có vốn hóa khoảng 351.900 tỷ đồng.

Theo sau là Keangnam Hanoi Landmark Tower, nơi Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel đặt trụ sở, với vốn hóa VGI khoảng 244.722 tỷ đồng. Trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM đứng thứ 5 khi Tổng công ty khí Việt Nam (GAS) cùng Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) đạt tổng cộng khoảng 192.105 tỷ đồng.

Chỉ 5 địa chỉ đầu bảng đã đạt gần 3,14 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 67% giá trị của cả Top 20. Nếu tính 10 vị trí đầu tiên, tỷ lệ tăng lên hơn 83%.

Hà Nội chiếm gần 68%, nhưng bỏ hai địa chỉ đầu thì TP.HCM vượt lên

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở sự chênh lệch giữa Hà Nội và TP.HCM.

Trong 20 địa chỉ, Hà Nội có 10 vị trí với tổng vốn hóa khoảng 3,157 triệu tỷ đồng, tương đương 67,7%. TP.HCM có 7 địa chỉ, tổng cộng khoảng 1,034 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 22%. Ba vị trí còn lại thuộc Hưng Yên, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Nhìn vào con số này, Hà Nội dường như bỏ khá xa TP.HCM. Tuy nhiên, phần lớn khoảng cách lại đến từ số 7 Bằng Lăng 1 và Symphony Office Building ở đường Chu Huy Mân.

Nếu loại hai địa chỉ đứng đầu, tổng vốn hóa của 8 địa chỉ Hà Nội còn lại chỉ khoảng 806.700 tỷ đồng. Trong khi đó, 7 địa chỉ tại TP.HCM vẫn đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng. Khi ấy, TP.HCM lại cao hơn Hà Nội khoảng 227.000 tỷ đồng.

Điều này cho thấy vị trí áp đảo của Hà Nội trong bảng xếp hạng hiện nay phụ thuộc rất lớn vào nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

TP.HCM không có một điểm nào đạt quy mô tương tự, nhưng phân bố đều hơn. Ngoài Masan Tower còn có trụ sở PV GAS với khoảng 192.105 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại 58 Trường Sơn với khoảng 140.448 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với khoảng 131.000 tỷ đồng và Công ty CP Sữa Việt Nam tại số 10 Tân Trào với gần 119.754 tỷ đồng.

Vì vậy, nếu Hà Nội có những điểm tập trung vốn hóa rất lớn ở đầu bảng, TP.HCM lại có nhiều địa chỉ nằm trong nhóm từ hơn 100.000 đến hơn 300.000 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa tập trung tại 1 địa chỉ cũng có sự thay đổi lớn khi một tập đoàn lớn chuyển trụ sở.

Mới nhất, ngày 1/4/2026, ĐHĐCĐ GELEX thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn GELEX từ 52 Lê Đại Hành, Hà Nội sang số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm. Đến tháng 4, tập đoàn chính thức chuyển sang trụ sở mới.

Nếu GELEX chưa chuyển nhà, địa chỉ 52 Lê Đại Hành sẽ còn được cộng thêm vốn hóa của Công ty CP Tập đoàn GELEX, mã GEX với 30.000 tỷ đồng để vượt qua "giá trị" của tòa FPT Tower.

Có một trường hợp thú vị dù cuối cùng không xảy ra, đó là vào năm 2023, cổ đông Vinhomes đã thông qua kế hoạch chuyển trụ sở từ Symphony Office Building ở Vinhomes Riverside sang TechnoPark Tower tại Vinhomes Ocean Park. Sau đó công ty thay đổi kế hoạch và không thực hiện. Nếu thương vụ “chuyển nhà” này diễn ra, Symphony Office Building sẽ mất phần vốn hóa của Vinhomes và chỉ còn Vincom Retail.