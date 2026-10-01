Công an kiểm tra lúc 23 giờ: Giữ khẩn cấp 3 nam thanh niên cùng SN 2000

Ngày 4/10, Công an xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường khẩn cấp đối với 3 đối tượng có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị giữ khẩn cấp gồm: Nguyễn Long Hải (SN 2000) trú khối 4, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc; Võ Tiến Nghĩa (SN 2000) trú thôn Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông và Lý Ngọc Sự (SN 2002) trú thôn Phước Quang, xã Tuy Phước Bắc.

Các đối tượng bị giữ (Ảnh: Công an Gia Lai).

Trước đó, khoảng 23h00’ ngày 30/9/2026, Công an xã Tuy Phước Bắc tuần tra trên địa bàn thôn Nước Mặn phát hiện Nguyễn Long Hải có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Hải. Kết quả, Hải là dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Qua làm việc, Hải khai nhận cùng với Võ Tiến Nghĩa, Lý Ngọc Sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1953, là ông nội của Hải) ở thôn Nước Mặn vào tối cùng ngày và giao nộp các dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an xã tiến hành mời Nghĩa, Sự đến trụ sở làm việc và tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả, cả hai đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Ngoài ra, Võ Tiến Nghĩa giao nộp 02 túi nhựa màu trắng bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma tuý.

Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.