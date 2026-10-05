Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho 9.000 người, 2.000 máy móc “phủ kín” siêu dự án 18 tỷ USD, Đại lộ Thiên đường dần lộ diện

Bên trong siêu dự án gần 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Gần 9.000 người, hơn 2.000 máy móc thi công 24/7, 23 ha san lấp mỗi ngày

Theo cập nhật tiến độ tháng 10/2026, công trường Vinhomes Hạ Long Xanh tiếp tục duy trì nhịp thi công quy mô lớn với gần 9.000 công nhân làm việc 24/7 cùng hơn 2.000 phương tiện, máy móc hoạt động trên nhiều khu vực.

Điểm đáng chú ý là sau giai đoạn tập trung san nền và xử lý nền đất yếu, nhiều hạng mục của dự án đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và triển khai xây dựng phía trên mặt đất.

Trục đường rộng 51 m từ Quốc lộ 18 vào dự án đã được thảm bê tông nhựa, trong khi Đại lộ Thiên Đường rộng 40 m tiếp tục được hoàn thiện. Một số cầu nội khu cũng đã hoàn thành phần kết cấu chính và chuyển sang thi công đường dẫn hai đầu.

Hoạt động san nền tại Hà An và Hoàng Tân vẫn diễn ra với cường độ cao, có thời điểm đạt khoảng 23 ha mỗi ngày. Song song với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm tại các tuyến đường nội bộ tiếp tục được triển khai, tạo mặt bằng cho các hạng mục xây dựng tiếp theo.

Thay đổi rõ nét nhất so với tháng 9 nằm ở khu nhà ở. Nếu trước đó công trường chủ yếu thử tải cọc, đến tháng 10 nhiều khu vực đã bắt đầu ép cọc đại trà. Tại phân khu Kỳ Quan Châu Mỹ và quần thể Vịnh Thiên Đường, hàng chục máy ép cọc được huy động đồng thời, một số vị trí đã bước sang thi công phần móng.

Trong khi đó, các đại tiện ích vẫn chủ yếu ở giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. Khu VinWonders khoảng 81 ha đã được cắm mốc và san nền sơ bộ; sân golf 54 hố đang được tạo hình địa hình; bệnh viện Vinmec Hoàng Tân và khu ga – depot đường sắt chưa bước vào thi công phần móng.

Như vậy, so với tháng 9 khi điểm nổi bật nhất là quy mô huy động gần 9.000 công nhân và hơn 2.000 máy móc, cập nhật tháng 10 cho thấy Hạ Long Xanh đã bắt đầu chuyển rõ từ giai đoạn san lấp quy mô lớn sang đồng thời làm đường, cầu, hạ tầng ngầm và triển khai móng nhà ở.

Đại đô thị hơn 4.100 ha, vốn đầu tư hơn 456.000 tỷ đồng

Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất đang được triển khai tại Quảng Ninh, do liên danh Tập đoàn Vingroup và CTCP Vinhomes đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 4.100 ha, trải trên khu vực Hạ Long và Quảng Yên, với tổng vốn đầu tư hơn 456.000 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Riêng khu vực Hà An chiếm hơn 3.100 ha, là một trong những phần có quy mô lớn nhất của toàn dự án.

Hạ Long Xanh được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và hệ thống hạ tầng xã hội. Dự án bao gồm nhiều phân khu nhà ở cùng loạt tiện ích quy mô lớn như công viên giải trí VinWonders, sân golf, bệnh viện Vinmec, trường học và các khu dịch vụ.



Một phần quan trọng của dự án nằm trên khu vực ven biển, bãi bồi và đầm lầy, khiến khối lượng san lấp, xử lý nền và xây dựng hệ thống hạ tầng ban đầu đặc biệt lớn. Đây cũng là lý do trong những tháng đầu triển khai, phần lớn nhân lực và thiết bị được tập trung cho san nền, đắp cát, xử lý đất yếu và hình thành các tuyến giao thông chính.

Công tác giải phóng mặt bằng hiện đã đạt khoảng 99% tại khu vực Tuần Châu và trên 90% tại Hà An. Trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư đồng thời triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án còn nằm trên trục kết nối giao thông quan trọng giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Trong tương lai, khu vực này dự kiến kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, qua đó tăng khả năng tiếp cận giữa đại đô thị với Thủ đô và các trung tâm du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh.