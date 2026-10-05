Công an vào cuộc xác minh clip người đu theo dây thả diều treo lơ lửng trên cao ở Chợ Mới

Mạng xã hội đang dậy sóng trước loạt clip ghi lại cảnh thả diều sáo "khổng lồ" tại An Giang, đáng phẫn nộ là nhóm người lớn vô tư để trẻ em bám vào dây rồi buông tay khiến các bé bị nhấc bổng lên không trung vô cùng nguy hiểm.

Ngày 5/10, Công an xã Chợ Mới cùng các đơn vị liên quan tỉnh An Giang đang tiến hành xác minh làm rõ vụ clip người đu theo dây thả diều treo lơ lửng trên cao ở Chợ Mới.

Trước đó, sáng cùnng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh trẻ em tham gia thả diều sáo và bị diều kéo bay cao hàng chục mét, vô cùng nguy hiểm.

Theo nội dung clip, một nhóm người tổ chức thả diều sáo - loại diều có kích thước lớn (sải cánh có thể lên tới 8m), tạo lực kéo mạnh. Xung quanh khu vực thả diều có nhiều trẻ em đứng theo dõi. Trong số này có đoạn clip một em nhỏ dùng tay bám vào dây diều. Khi con diều bay lên, lực kéo khiến em bị nhấc khỏi mặt đất và bay lên cao.

Còn trong các đoạn clip khác, khi con diều đã bay cao, một đoạn dây được nhiều người cùng giữ để chống lại lực kéo. Một em nhỏ sau đó đưa tay nắm vào dây. Ngay sau đó, những người đang giữ dây đồng loạt buông tay khiến sợi dây căng mạnh, kéo em nhỏ bay lên cao khoảng 10m.

Trong clip, em nhỏ tỏ ra hoảng sợ và nói: “Ghê quá à”. Một giọng người lớn hét: “Mày ở trển luôn đi”. Một đoạn clip khác cũng ghi cảnh một em nhỏ đu cao hàng chục mét trên dây diều khi con diều đang bay cao. Bên dưới, một số trẻ em hò hét, nói: “Ở trển vui không”.

Những hình ảnh trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều bình luận, trong đó nhiều người cho rằng việc để trẻ em bám, đu vào dây diều khi diều đang bay là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu dây đứt hoặc người chơi mất khả năng giữ thăng bằng.

Theo thông tin được chủ kênh đăng tải, các hình ảnh trên được ghi tại khu vực một số ruộng lúa, hồ sen ở xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Lãnh đạo UBND xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho hay vài tháng trước đây, sau khi cắt lúa xong, nhiều người dân có chơi thả diều trên đồng. Hiện tại người dân không thả diều nữa.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp Công an xã Chợ Mới kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu ngăn chặn các hành vi nguy hiểm liên quan đến việc đu trên dây thả diều. Hiện công an cũng đã tiến hành xác minh nguồn đăng tải các đoạn clip.

Bước đầu, lực lượng công an xác định được chủ kênh đăng tải clip là một người dân địa phương và đang mời người này lên làm việc để tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.