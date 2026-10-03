Nguyễn Thị Vang SN 1990 chuyển khoản 1.003.750.000 đồng cho Đặng Thị Thuý ở Ninh Bình: Công an xác minh giao dịch

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận số tiền 1.003.750.000 đồng.

Mới đây, Công an phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể ngày 1/10, Công an phường Liêm Tuyền tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Vang (SN 1990, trú tại phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Chị cho biết trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 1.003.750.000 đồng vào tài khoản của chị Đặng Thị Thúy (SN 1989, trú tại Tổ 8, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận số tiền chuyển nhầm.

Quá trình xác minh, chị Đặng Thị Thúy xác nhận số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản của mình. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm đến, chị Thúy cũng đang tính toán đến báo cáo với cơ quan Công an nhờ trả lại cho người chuyển nhầm.

Tại Trụ sở Công an phường Liêm Tuyền, được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, hỗ trợ, chị Đặng Thị Thúy đã thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền 1.003.750.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Vang.

Công an phường Liêm Tuyền kịp thời giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Việc kịp thời xác minh, kết nối các bên và hỗ trợ hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm đã giúp người dân. Qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Liêm Tuyền.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Người nhận được tiền chuyển nhầm cần chủ động phối hợp với ngân hàng và cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu; không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc, tránh phát sinh tranh chấp và các vấn đề pháp lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình