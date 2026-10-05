Cụ bà 89 tuổi dúi tiền tiêu vặt cho em trai 79 tuổi: Người thân kể về khoản tiền 100 nghìn đồng

Người em trai ban đầu ngại ngần, định từ chối nhưng người chị vẫn nài nỉ đưa tiền. Khoảnh khắc của hai cụ khiến người xem cảm động.

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai chị em ruột, người chị năm nay đã 89 tuổi, còn người em 79 tuổi. Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ấm áp tình thân giữa hai chị em đã vượt tuổi “xưa nay hiếm” đã thu hút hàng triệu lượt xem. Theo nội dung đoạn clip, khi đến thăm em trai, cụ bà 89 tuổi cầm tờ tiền 100 nghìn đồng cuộn tròn, dúi vào tay em. Đây là khoản tiền tiêu vặt mà chị gái muốn cho em mình.

Ban đầu, cụ ông từ chối, cố gắng đùn đẩy và nhét trả lại vào túi áo của chị. Hai chị em ở tuổi gần đất xa trời cứ thế nhường qua nhường lại, chị thì dỗ dành, em thì không chịu. Mãi đến khi con cháu xung quanh góp lời, ông mới cầm tiền chị gái cho. Cuối clip, hai chị em bắt tay nhau, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai cụ. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, anh Đinh Việt Hoàn (43 tuổi, ở Hà Nội) quay đoạn clip trên sau bữa cơm gia đình. Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Hoàn cho biết hai cụ trong clip là cụ Đinh Thị Diện (89 tuổi) và em trai Đinh Hồng Diên (79 tuổi). Anh Hoàn là con trai của ông Diên. Theo lời kể của anh Hoàn, nhà cụ Diện cách nhà bố mẹ anh khoảng 4km. Do tuổi tác đã cao, việc đi lại không còn thuận tiện nên hai chị em chỉ có dịp gặp nhau vào những ngày giỗ, Tết. Ông bà nội anh Hoàn có 7 người con, nhưng đến nay chỉ còn cụ Diện và ông Diên.

Thông tin thêm về hai cụ, anh Hoàn cho hay hiện sức khỏe của cụ Diện vẫn ổn định, tin thân minh mẫn. Chồng cụ đã qua đời, hiện cụ đang các con cháu chăm sóc, lo cơm nước hàng ngày nên các khoản tiền trợ cấp của cụ chủ yếu dành để mua những thứ mình cần và tiết kiệm. Trong khi đó ông Diên có 4 người con trai. Cả 4 anh em đều đã lập gia đình, có nhà riêng nhưng vẫn sống trong cùng khuôn viên mảnh đất bố mẹ để lại. Dù sống gần nhau nhưng hàng chục năm qua các anh em chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chị dâu, em dâu cũng hòa thuận, đoàn kết.

Về khoản tiền tiêu vặt 100 nghìn đồng cụ Diện cho, ông Diên bày tỏ số tiền không nhiều nhưng bản thân vô cùng trân quý. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, ông và chị gái vẫn dành cho nhau chút đồ ăn ngon hay chút tiền tiêu vặt.