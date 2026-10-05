Hơn 1,2 triệu viên sủi bị tạm giữ, chất bảo quản vượt ngưỡng 20 lần

Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên sủi có dấu hiệu giả tại Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, tại Lô 1, Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Mài, xã Hồng Vân, Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu gian dối trong sản xuất thực phẩm chức năng.

Nguyên liệu sản xuất viên sủi bị phát hiện. Ảnh: ĐT

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất, cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi. Theo tài liệu của cơ quan Công an, sản phẩm thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa Vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu, tạo mùi.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Công an các xã Thanh Trì, Hồng Vân khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty Vintechpharm tại xã Hồng Vân.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chất bảo quản. Ảnh: ĐT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này.

Máy móc phục vụ sản xuất viên sủi. Ảnh: ĐT

Bốn sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để phân tích. Kết quả cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Dây chuyền sản xuất và đóng gói sơ sài, không có bất kỳ điều kiện đảm bảo nào. Ảnh: ĐT

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi chỉ khoảng 10.000 đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ.

Thành phẩm là hàng loạt viên sủi với nhãn mác khác nhau. Ảnh: ĐT

Trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan...

Những thùng nhựa chứa bột làm viên sủi đủ màu sắc được kiểm tra tại kho xưởng. Ảnh: ĐT

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: ĐT

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

