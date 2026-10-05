Một năm nữa, Hà Nội sẽ hoàn thành cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, nhịp chính dài thứ 2 cả nước, nối trung tâm với đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai trụ tháp P37, P38 cao 185m, tương đương một tòa nhà khoảng 50 tầng, đang được thi công và từng bước vươn lên khỏi mặt sông Hồng. Song song với cầu chính, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ tại hệ thống cầu dẫn, nút giao và hầm chui, hướng tới hoàn thành dự án trước thời điểm khai mạc APEC 2027.

Dự án cầu Tứ Liên và tuyến đường hai đầu cầu với tổng chiều dài 5,15km được khởi công vào ngày 19/5.2025, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án kết nối đường Nghi Tàm, khu vực Tây Hồ với đường Trường Sa, Đông Anh.

Trong đó, cầu chính Tứ Liên là cầu dây văng rộng 43m, sử dụng kết cấu dầm thép với nhịp chính dài 500m và hai trụ tháp cao 185m. Đường dẫn phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m, cùng hệ thống nút giao, hầm chui và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phối cành dự án.

Điểm đáng chú ý nhất của cầu Tứ Liên nằm ở kết cấu cầu chính dây văng. Hai trụ tháp cao 185m, vượt trụ chính cầu Cần Thơ cao 175m. Nhịp chính dài 500m, đứng thứ hai Việt Nam sau cầu Cần Thơ với 550m và dài hơn nhịp chính của các cầu Vàm Cống, Đại Ngãi 1 hay Bãi Cháy.

Đến nay, giá trị sản lượng thi công dự án đạt 2.046 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương đương 21,72%, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Vị trí dự án.

Trong tháng 10/2026, các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh thi công cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ tại khu vực Nghi Tàm và các cầu dẫn. Tại cầu chính, các đơn vị triển khai những đốt tiếp theo của hai trụ tháp P37, P38, đồng thời thi công cọc tại P39, P40 và các trụ P41, P42. Ở nút giao Trường Sa, dự kiến hoàn thành thêm 200 cọc khoan nhồi đường kính D800 và thi công 7 đốt hầm.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026 toàn bộ cọc khoan nhồi của dự án sẽ hoàn thành. Sang năm 2027, các đơn vị tập trung thi công tháp chính trước khi triển khai lao dầm thép. Dự án phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng ngày 30/7/2027 và thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ tạo thêm trục kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội sang phía Bắc sông Hồng, trực tiếp kết nối với Vinhomes Global Gate, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường kết nối Thủ đô với sân bay Gia Bình và khu vực quy hoạch Khu đô thị thông minh - sinh thái.

Khi hoàn thành dự án nối trung tâm với Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Nhật Tân, Chương Dương, đồng thời mở thêm hướng kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị và khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng.

Cầu Tứ Liên cũng nằm trong mạng lưới các công trình vượt sông Hồng được Hà Nội quy hoạch. Theo quy hoạch, Thủ đô sẽ có thêm 9 cầu gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Thăng Long mới, Tứ Liên, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo, Phú Xuyên và Ngọc Hồi. Cùng với 9 cây cầu đang khai thác, mạng lưới này được định hướng nâng tổng số cầu qua sông Hồng tại Hà Nội lên 18 cây vào năm 2050.