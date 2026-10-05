VinAlpha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tuyển 15.000 tài xế cho loạt đại dự án, chỉ cần biết lái xe – lái máy, đào tạo miễn phí 15 ngày, bao ăn ở và trợ cấp tới 5 triệu đồng/tháng

Để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, VinAlpha đang tìm kiếm 15.000 nhân sự lái xe – lái máy, gồm lái xe ben, xe xúc, xe ủi, xe bồn bê tông và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng khác.

Ngày 05/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha công bố chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy làm việc tại các đại dự án của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc.

Thành lập ngày 26/11/2025, VinAlpha hoạt động trong lĩnh vực thi công san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng hành triển khai các dự án quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, VinAlpha đang tìm kiếm 15.000 nhân sự lái xe – lái máy, gồm lái xe ben, xe xúc, xe ủi, xe bồn bê tông và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng khác.

Người lao động có cơ hội làm việc tại hơn 20 đại dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng – giao thông, năng lượng, công nghiệp… trải dài trên các tỉnh/thành từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh…

Ngoài ra, VinAlpha xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi thiết thực, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Theo đó, bên cạnh mức lương cạnh tranh so với thị trường, Công ty còn hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ miễn phí trong 15 ngày khi đến tham gia sát hạch lái xe đầu vào tại Dự án; đồng thời bố trí ký túc xá miễn phí, 3 bữa ăn đảm bảo mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ), cùng suất ăn ca đêm.

Bên cạnh đó, các nhân viên lái xe – lái máy được hưởng các chế độ như khám sức khỏe định kỳ hằng năm, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và các chính sách khuyến khích theo hiệu suất công việc.

Tại một số dự án có tính chất đặc thù, chính sách hỗ trợ còn được tăng cường nhằm tạo điều kiện để người lao động từ các địa phương khác yên tâm gắn bó. Cụ thể, tại các dự án như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh)…, nhân viên lái xe – lái máy có thể được hưởng trợ cấp từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, tùy theo chính sách áp dụng tại từng dự án.