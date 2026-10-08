Bắt tạm giam nhóm làm phim bạo lực "Thói đời", "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" đăng trên Youtube

Hưng “Lộc” cùng 2 người bị khởi tố vì sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo. Hai trong số 3 đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi phạm tội theo khoản 2, điều 288 Bộ luật Hình sự

Ngày 8/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng Lộc, trú tại tổ dân phố số 17, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai); Trương Văn Nam (SN 1990, biệt danh Nam phập, ở khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media, ở tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập). Ảnh: Thanh Tuấn.

Bị can Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc). Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam và Trịnh Hải Nam tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội Youtube có tên 24.TV.

Các nội dung này được hàng triệu người xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó nổi bật là “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” và “Thói đời”. Các video có nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực.

Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube “24.TV”, sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”. Hai video đã thu hút hàng triệu lượt xem; trong đó, “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” có hơn 4,7 triệu lượt xem, còn “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem.

Một số video mà các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội Youtube thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh cắt từ YouTube.

Quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Riêng Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Tại văn bản số 3588 ngày 30/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: 2 video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.